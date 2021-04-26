Рост числа заболеваний COVID-19 спровоцировал падение нефтяных цен

Москва, 26 апреля. Цены на нефть снижаются на фоне роста сомнений инвесторов в восстановлении спроса на сырье из-за сохранения высокого уровня заболеваемостью коронавирусом.

Торги в понедельник, 26 апреля, демонстрируют ослабление мировых цен не нефть. Причиной называется растущий скепсис среди инвесторов по поводу спроса на энергоноситель из-за сохраняющегося роста количества новых инфицированных COVID-19. Об этом пишет «Прайм».

Стоимость июльских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,34% до 65,2 доллара по состоянию на 7:33 по московскому времени. Июньские фьючерсы подешевели на 0,39% до 65,85 доллара. Фьючерсы марки нефти WTI на июнь ослабли на 0,26% и достигли значения в 61,98 доллара за баррель.

Нефтяные котировки продолжают испытывать негативный эффект от обстановки, связанной с распространением коронавируса. Индия и Япония сейчас фиксируют рост числа новых заражений, а это создает риски для восстановления спроса на нефть из-за карантинных ограничений.

Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно опубликовало отчет, согласно которому глобальный спрос на нефть, напротив, должен увеличиться и превысить предложение, но будет стремиться к достижению баланса.