Киев, 26 апреля. Действующий президент Украины Владимир Зеленский считает снижение напряженности на границе своей страны с Россией заслугой киевских властей.

Об этом Зеленский заявил в интервью британскому изданию Financial Times. Он сказал, что приветствует решение Министерства обороны РФ отвести войска в места постоянной дислокации, что способствовало деэскалации региональной ситуации. Однако заслугу за это глава украинского государства приписал Киеву и назвал саму деэскалацию «маленькой победой» Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия вправе перемещать свои войска по собственной территории в любых масштабах и направлениях. Подобные действия не являются угрозой для любых сопредельных с Россией государств, равно как и для всех прочих, и не должны волновать кого бы то ни было, заявлял официальный представитель Кремля.

Также Песков отмечал отсутствие связи между учениями ВС РФ и российско-американскими взаимоотношениями.