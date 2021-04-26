Иск Агутина к орловскому блогеру за обвинения в зомбировании россиян остался без движения

Орел, 26 апреля. Певец Леонид Агутин допустил ряд недочетов при составлении иска к блогеру Илье Мамаеву, который был подан в арбитражный суд Орловской области.

Иск певца Леонида Агутина к блогеру Илье Мамаеву был оставлен без движения из-за ряда ошибок, допущенных исполнителем, сообщает источник ФАН. Истец не приложил встречное уведомление ответчика, а также запись оригинала самого ролика. Кроме того, Агутин не составил текст претензии.

Поводом для разбирательств стал ролик Мамаева, в котором он предполагает, что россиян будут зомбировать с помощью песни Агутина «Включите свет» после пандемии коронавируса. Певец хочет получить 1 млн рублей в качестве моральной компенсации, писал ФАН.