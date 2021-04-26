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Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара

Общество
Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Некоторые популярные в ресторанах блюда в действительности могут оказаться не самого высшего качества или быть неоправданно дорогими, предупредили опытные повара.

Стейк прожарки well done считается сложным для приготовления блюдом, поскольку повару необходимо сохранить мясо сочным, но не пересушенным. Приготовление такого блюда часто невыполнимо, если кухня очень загружена. По этой причине посетителям ресторанов часто могут подавать это блюдо, приготовленное из жестких и тонких кусочков мяса.

Голландским соусом принято дополнять многие блюда французской кухни, однако особенности его приготовления часто вызывают сложности у поваров в точках общепита. Такую добавку необходимо готовить при температуре 63 градуса, условия ее хранения не всегда получается соблюдать в условиях заведения. Чаще всего голландский соус готовят заранее и просто подогревают перед подачей гостю.

Говядина вагю и кобе является одним из самых дорогих блюд в мире, поэтому тратиться на нее стоит только в проверенных ресторанах. Недобросовестные повара в сомнительных точках общепита могут подавать обычное мясо для стейков вместо мраморной говядины.

Посетителям ресторанов стоит отказаться от блюд с морепродуктами по понедельникам. Большинство заведений получают пригодных в пищу морских жителей по четвергам, поэтому к началу следующей недели блюда с ними могут оказаться уже несвежими.

Шашлык в итальянском ресторане или стейк в пиццерии, скорее всего, окажутся не лучшим выбором, считают опытные повара. Чаще всего работники в каждом заведении специализируются только на одной кухне, поэтому непрофильная еда может быть приготовлена непрофессионально, сообщает Travel Ask.

Большинство россиян совершают грубую ошибку при приготовлении шашлыка, предупредил повар Петр Пахомов. Заблаговременная заготовка маринада для шашлыка может стать причиной образования бактерий в блюде.

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