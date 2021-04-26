Пятый подряд суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировали в Индии

Нью-Дели, 26 апреля. Почти 353 000 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Индии за сутки. Это пятый подряд мировой антирекорд.

По последним данным, в Индии коронавирусом заболели 17 313 163 человека, заявили в министерстве здравоохранения и благосостояния семьи страны. В минувшее воскресенье в этом государстве выявили 349 691 случай COVID-19. Больше всего заболевших находятся в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш, в национальном столичном округе Дели.

Индийские ученые отмечают, что ответственность за ухудшение ситуации на фоне пандемии лежит на британском, южноафриканском и бразильском штаммах коронавируса. Об этом заявил директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх.