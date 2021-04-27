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Происшествия
Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Пензенской области
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Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Пензенской области

Происшествия
Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Пензенской области
pixabay.com  /  analogicus

Пенза, 27 апреля. Невнимательный житель Пензенской области угодил под колеса железнодорожного состава. Многотонная машина нанесла мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в минувший понедельник. 

Подробностями происшествия с ФАН поделился старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

«По предварительной информации на 835 километре перегона станций Кузнецк — Евлашево, грузовым поездом №2324 был смертельно травмирован мужчина. В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил Дмитрий Захаров.

За 2021 год это третий случай гибели жителей Пензы и области под колесами поездов. Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте напоминают гражданам, что перед переходом железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии на них движущегося состава. Кроме того, пешеходам рекомендуют снимать наушники и капюшон перед пересечением железной дороги, так как они отвлекают внимание и ограничивают обзор.

Ранее ФАН сообщал, что рядом с домом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была обнаружена граната. Прибывшие на место саперы установили, что боеприпас является учебным.

россия пенза происшествие железная дорога поезд пензенская область
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