Грузовой поезд насмерть переехал мужчину в Пензенской области

Пенза, 27 апреля. Невнимательный житель Пензенской области угодил под колеса железнодорожного состава. Многотонная машина нанесла мужчине травмы, несовместимые с жизнью. Трагедия произошла в минувший понедельник.

Подробностями происшествия с ФАН поделился старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

«По предварительной информации на 835 километре перегона станций Кузнецк — Евлашево, грузовым поездом №2324 был смертельно травмирован мужчина. В настоящее время проводится доследственная проверка. Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнил Дмитрий Захаров.

За 2021 год это третий случай гибели жителей Пензы и области под колесами поездов. Сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте напоминают гражданам, что перед переходом железнодорожных путей необходимо убедиться в отсутствии на них движущегося состава. Кроме того, пешеходам рекомендуют снимать наушники и капюшон перед пересечением железной дороги, так как они отвлекают внимание и ограничивают обзор.

Ранее ФАН сообщал, что рядом с домом бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева была обнаружена граната. Прибывшие на место саперы установили, что боеприпас является учебным.