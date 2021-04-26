Британские журналисты рассказали об угрозах Франции в день 200-летия смерти Наполеона

Лондон, 26 апреля. Франция готовится к памятной дате — 200-летию смерти императора Наполеона Бонапарта. Однако годовщина может обернуться новой волной акций леворадикального движения BLM.

В день смерти Наполеона во Франции откроют выставку, посвященную жизни и быту императора. На ней представят личные вещи императора, начиная от постели в Фонтенебло и заканчивая его любимым бикорном, пишет британская The Times.

Однако, как отмечают журналисты, фигура Бонапарта легла мрачной тенью на современную Францию. Многие припоминают императору его реабилитацию работорговли и нарушение базовых человеческих прав. Некоторые опасаются, что официальная акция памяти великого завоевателя всколыхнет очередную волну протестов движения Black Lives Matter.

Противоречивость фигуры Наполеона, отмечают журналисты, не помешает президенту Франции Эммануэлю Макрону отдать Бонапарту публичную дань уважения. Елисейский дворец пока не объявил о форме грядущей акции, однако Макрон уже пообещал французам, что не оставит памятную дату без внимания.

За время правления президент Франции продемонстрировал способность уделять внимание даже самым сложным моментам истории страны, подчеркивают британские газетчики. Так, в честь столетия окончания Первой мировой войны, Макрон произнес хвалебную речь маршалу Филиппу Петену, который «проявил безусловный героизм» во время Верденской битвы 1916 года, но «совершил ужаснейшую ошибку», возглавив коллаборационистский режим Виши в годы Второй мировой войны.

С данью памяти Наполеону ситуация даже сложнее, чем с фигурой Петена, уверены в The Times. Вне зависимости от того, что скажет Макрон, он оставит определенную часть населения Франции недовольной. Его предшественники Франсуа Олланд и Жак Ширак игнорировали памятные даты, связанные с фигурой завоевателя, и Макрон рискует нарушить многолетнюю традицию последних президентов страны. Стремление французского лидера высказаться может обернуться волной беспорядков по всей стране.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил солидарность с армянским народом в связи с годовщиной геноцида 1915 года, совершенного властями Османской Империи. Макрон подчеркнул, что армянский и французский народы «связаны навсегда».