Хирурги в Сургуте спасли жизнь проглотившей батарейку двухлетней девочке

Сургут, 26 апреля. Детские хирурги Сургутской городской клинической больницы провели двухлетней девочке операцию по удалению батарейки и сохранили жизнь. Ребенок проходил с инородным телом два дня.

Батарейка, которая попала в организм девочки, была вытащена из игрушки. Родители не знали о том, что она проглотила аккумулятор, поэтому когда ребенку стало плохо (появились рвота и высокая температура), подумали на отравление. С тревожными симптомами дочь показали медикам.

«У нее была не типичная клиническая картина. В основном была рвота и высокая температура тела, что в первую очередь натолкнуло на мысль о какой-то кишечной инфекции. В процессе диагностики было диагностировано инородное тело, было удалено эндоскопически. Был диагностирован электрохимический ожог, ребенок помещен в отделение реанимации», — приводит слова заведующего детским хирургическим отделением Максима Смоленцева «Югра ТВ».

Команда врачей из нескольких городов России недавно спасла жизнь девочке из Магнитогорска. Уникальную операцию медики провели еще нерожденному ребенку, находящемуся в утробе матери.