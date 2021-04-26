Более 50% жителей Южной Кореи поддерживают регистрацию «Спутника V» в стране

Сеул, 26 апреля. Более 51% опрошенных граждан Республики Корея считают необходимым одобрение и применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране.

Исследование среди населения провело социологическое бюро Realmeter. Оказалось, что регистрацию препарата поддерживает 51,1% респондентов. Положительная оценка преобладала во всех возрастных группах, отмечается в итогах опроса.

Власти Республики Корея рассматривают возможность регистрации российской вакцины, 21 апреля президент страны Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам изучить этот вопрос.

Коммерческое производство препарата в Южной Корее начнется уже в ближайшее время. Сообщество фармацевтических организаций республики во главе с компанией GL Rapha намерено выпустить 650 млн доз вакцины для продажи третьим странам.