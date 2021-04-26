Ксения Собчак посмеялась над красноярскими киосками

Красноярск, 26 апреля. Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию киоска «РОЗПЕЧАТЬ» в Красноярске. Собчак посчитала, что в названии есть грамматическая ошибка.

23 апреля в инстаграм-аккаунте Ксении Собчак появился пост с фотографией, на котором изображен киоск красноярской сети «Розпечать». Звезда иронично отреагировала на название точки продажи прессы, по ее мнению, написанного с ошибкой.

«Ну и киоск «роЗпечати» прекрасен, по-моему, догадаетесь где это?» - написала телеведущая.



www.instagram.com / @xenia_sobchak

"Розпечатовский" киоск на фотографии сразу узнали красноярцы и некоторые из них указали в комментариях: в Красноярске киоски с печатной продукцией принадлежат не Роспечати, никакой грамматической ошибки на самом деле нет и звезда зря посмеялась над орфографией на вывесках красноярских киосков. Это же подтвердила и руководитель сети.

Роспечать — это федеральная сеть с 1994 года, на базе «Союзпечати» в соответствии с государственной программой приватизации. Мы в Красноярске занимаемся только торговлей и не имеем к ним никакого отношения. «Розничная печать» — это наше полное название», — объяснила ФАН директор сети Климович Наталья.

Напомним, в Красноярске перед «Универсиадой-2019» киоски «Розничной печати» удалось «отстоять» от сноса. Также, в этом году в городе проходила массовая зачистка павильонов. Мэрия Красноярска решила снести 414 законных торговых точек.