Доктор Мясников выписал россиянам рецепт на майские праздники

Москва, 26 апреля. Популярный российский телеведущий и врач Александр Мясников прокомментировал предстоящие непрерывные выходные в мае.

Медик обратил внимание на то, что его часто просят прокомментировать предстоящие длительные нерабочие дни. Этот период называется майские праздники, напомнил Мясников. Его главный совет россиянам заключался в необходимости проявлять позитивные эмоции.

«И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь!... В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!» — написал телеведущий в Telegram.

Учитывая пандемию коронавирусной инфекции, Мясников призвал избегать закрытых помещений с большим скоплением граждан. Также он напомнил: во время нахождения на улице и соблюдении социальной дистанции, заразиться COVID-19 практически невозможно.

Людям, которые переболели коронавирусной инфекцией, можно делать плановые операции через семь недель. Более раннее хирургическое вмешательство приводит к увеличению смертности, сообщил Александр Мясников.