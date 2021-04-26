Тимати рассказал о разделе имущества после расставания с Решетовой

Москва, 26 апреля. Рэпер Тимати разоткровенничался в шоу «Холостяк» и рассказал, что не стал делить с экс-возлюбленной котов. С четвероногими питомцами любит играть его сын Ратмир.

Девушки, которые борются за сердце музыканта в шоу «Холостяк», долго сомневались, действительно ли Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой и оставил своего сына Ратмира. Многие участницы думали, что это очередной пиар-ход и не доверяли знаменитому хип-хоп исполнителю. Однако рэпер убедил красавец, что искренне хочет найти новую спутницу жизни.

В последнем выпуске «Холостяка» Любовь Лишневская на свидании с Тимати поинтересовалась, с кем остались домашние питомцы звезды – два прекрасных бенгала – на время съемок. Музыкант признался, что котов он оставил Решетовой после расставания. С животными очень любит играть его сын Ратмир, поэтому он не стал их «делить».

«У нас с Настей коты. Они остались с ней. Я же не псих, делить котов. Сын с ними играет. Они с ним отлично ладят, чувствуют, что нет опасности», — отметил рэпер.

Кроме дорогостоящих питомцев, Тимур оставил экс-возлюбленной их общему сыну роскошную квартиру в центре Москвы. Музыкант полностью обеспечивает ребенка, поддерживает связь с Решетовой и часто видится с наследником, пишет Пятый канал.

После расставания с хип-хом исполнителем личная жизнь модели не дает покоя ее фанатам. Многие уверены, что бывшая возлюбленная Тимати уже успела найти нового кавалера. Они считают, что избранник девушки исповедует ислам и уже склонил ее к принятию своей веры. Недавно модель в своем Instagram-аккаунте иронично отреагировала на слухи о смене имени и вероисповедания.