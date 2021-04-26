Звезда сериала «Корона» появилась на церемонии вручения «Оскара» с округлившимся животом

Лос-Анджелес, 26 апреля. Звезда сериала «Корона» и режиссер фильма «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел перестала скрывать беременность. Она пришла на вручение «Оскара» с округлившимся животом.

Актриса, ждущая второго ребенка, появилась на красной ковровой дорожке в воздушном платье бренда Gucci. Знаменитость выбрала наряд в нежных зеленых и розовых тонах. Феннел пришла на церемонию вручения главной кинонаграды с распущенными волосами, а в макияже она использовала оттенки фиолетового. Актриса позировала фотографам, демонстрируя изменившуюся фигуру.

Звезду «Короны» не номинировали на «Оскар» как актрису, однако она все же получила заветную статуэтку. Наградой американской киноакадемии отметили сценарий Феннел.

«Наконец это случилось! Вся моя семья — мама, папа, Коко, мой муж Крис, наш сын, который появился на свет всего через пару недель после съемок. Я так счастлива!» — поделилась эмоциями актриса со сцены.

Лучшим фильмом на церемонии вручения «Оскара» в этом году признали ленту «Земля кочевников». Режиссером кинокартины выступила китаянка Хлоя Чжао, а главную роль в фильме сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд.