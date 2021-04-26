Россия изменила порядок поездок американских дипломатов по стране

Москва, 26 апреля. Москва вручила ноту США об изменениях в вопросе поездок сотрудников американских посольств и консульств по территории России. Об этом сообщили в МИД страны.

Накануне прошла встреча между заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым и поверенным в делах США в России Бартлом Горманом. Дипломаты обсуждали двусторонние отношения между Вашингтоном и Москвой.

«Собеседнику была вручена нота МИД России о вносимых российской стороной изменениях в действующий порядок поездок по территории Российской Федерации для сотрудников посольства и консульских учреждений США», — сообщили в МИД РФ.

Также в ведомстве отметили, что в ближайшее время Москва предпримет дополнительные меры по заявлениям российского МИД от 16 апреля. О них Вашингтон своевременно предупредят.