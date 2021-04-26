Во Франции рассказали, как Путин пресек желание Байдена направить корабли в Черное море

Париж, 26 апреля. Президент России Владимир Путин смог пресечь желание своего американского коллеги Джо Байдена отправлять военные корабли в Черное море, пишут французские СМИ.

После прихода к власти в США Джо Байдена отношения между Москвой и Вашингтоном серьезно осложнились, заявил в беседе с журналистами издания Atlantico аналитик Вячеслав Авьюцкий. Он напомнил о многочисленных выпадах американского руководства в сторону властей России. Эксперт подчеркнул, что глава Соединенных Штатов на фоне эскалации напряженности в отношениях между государствами планировал направить военные корабли в Черноморский регион, однако в последний момент решил отказаться от подобных инициатив.

Российский лидер одним шагом эффектно отбил желание у главы Белого дома отправлять флот в Черное море, считает эксперт. Причиной того, что президент США пересмотрел свои планы, Авьюцкий назвал некий прорыв, который произошел в ходе переговоров Путина и Байдена посредством телефонной связи. Он предположил, что лидеры двух стран обсуждали ситуацию на Украине, после чего глава Соединенных Штатов предложил своему российскому коллеге провести встречу на территории какого-либо третьего государства, чтобы разрядить накалившуюся обстановку.

«Путин получил то, что хотел, а именно двусторонний саммит со своим американским коллегой», — подчеркнул аналитик.

Ранее капитан 1-го ранга Василий Дандыкин в комментарии для Федерального агентства новостей опроверг миф, распространяемый Киевом, о якобы «способности» двух американских эсминцев справиться со всем Черноморским флотом России. Он напомнил, что у ЧФ имеется различное мощное вооружение, аналогов которых попросту нет на Западе.

Кроме того, российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил руководство Соединенных Штатов о возможных ответных мерах в случае, если Вашингтон решится на новые провокации в отношении РФ, передает сайт 360tv.ru.