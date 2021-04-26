Агутин хочет взыскать с блогера 1 млн рублей за обвинение в причастности к масонам

Москва, 26 апреля. Леонид Агутин подал в суд на блогера Илью Мамаева, обвинившего певца в причастности к движению масонов. Мамаев заявил, что россиян будут зомбировать с помощью песни Агутина.

Как утверждает орловский блогер Мамаев, масоны создали инфекцию коронавируса для того, чтобы «прочистить» население планеты. Выживших, по версии Ильи, члены ордена запрограммируют с помощью техник психологического воздействия и подчинят своей воле. В частности, россиян будут зомбировать недавно выпущенной композицией Агутина «Включите свет», полагает блогер.

Леонид Агутин не стал игнорировать заявления Мамаева и обратился в инстанцию с иском. Певец требует удалить ролик блогера с упоминаниями фамилии артиста и надеется получить миллион рублей в качестве компенсации за моральный вред. Также Агутин намерен навсегда запретить Мамаеву использовать продукты своего творчества.