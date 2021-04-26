США побили исторический рекорд по ценам на жилье

Нью-Йорк, 26 апреля. Рынок недвижимости Соединенных Штатов продемонстрировал рекордный рост цен в марте.

Американская Национальная ассоциация риэлторов опубликовала данные, согласно которым США достигли нового максимума по ценовому росту на жилье в марте. В стране зафиксирована нехватка предложения, а средняя цена реализации построенных домов составила 329 тыс. долларов. Об этом пишет Prian.ru.

Наблюдаемый показатель является максимальным за всю историю государства, он превышает показатели 2020 года на 17,2%. Рост достиг двухзначных значений во всех частях страны.

При этом уровень продаж на вторичном рынке снизился на 3,7% в сравнении с февралем текущего года. Количество сделок снижается в течение второго месяца подряд, однако в марте количество транзакций увеличилось на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты указывают на то, что количество свободного жилья в стране уменьшается.

«Потребители сталкиваются с гораздо более высокими ценами на жилье, растущими ставками по ипотечным кредитам и снижением доступности. Однако по-прежнему активны на рынке. Продажи за март были бы заметно выше, если бы было больше запасов. В целом же, доверие покупателей растет, и те объекты, что пока доступны, моментально уходят с рынка», — комментирует ситуацию главный экономист NAR Лоренс Юн.

Жилищный фонд продемонстрировал снижение в марте на 28,2% в сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период. Дома в США продают в среднем за 18 дней — это исторический минимум.

Недавно в США лихорадило фондовые индексы на фоне слухов о планах нового президента, согласно которым в стране могут увеличить размер налогов.