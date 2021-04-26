Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 12:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:04
Происшествия
Досудебная подготовка по делу ФБК будет продолжена 29 апреля
12:00
Экономика
Популярность Dogecoin: сколько можно заработать на меме с собакой
11:58
Происшествия
ФСБ пресекла работу пяти подпольных типографий в Москве
11:57
Шоу-бизнес
Врач покойной Юлии Началовой высказался о страшном диагнозе бывшей жены Аршавина
11:55
Экономика
Рост числа заболеваний COVID-19 спровоцировал падение нефтяных цен
11:55
Интервью
Актер Александр Петров: Фильм «Человек божий» — про людей и их любовь
11:54
Политика
Зеленский назвал деэскалацию на российско-украинской границе «маленькой победой» Киева
11:51
Происшествия
Совершивший экстренную посадку в Пулкове самолет перевозил почту
11:51
Шоу-бизнес
Иск Агутина к орловскому блогеру за обвинения в зомбировании россиян остался без движения
11:48
Общество
Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара
11:47
Общество
Пятый подряд суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировали в Индии
11:47
Происшествия
Два очага возгорания выявлены на первом этаже петербургской высотки
11:47
Политика
Британские журналисты рассказали об угрозах Франции в день 200-летия смерти Наполеона
11:47
Политика
Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным
11:42
Общество
Хирурги в Сургуте спасли жизнь проглотившей батарейку двухлетней девочке
11:41
Общество
Более 50% жителей Южной Кореи поддерживают регистрацию «Спутника V» в стране
11:40
Общество
Доктор Мясников выписал россиянам рецепт на майские праздники
11:40
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о разделе имущества после расставания с Решетовой
11:37
Общество
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
11:34
Происшествия
Прокуратура добилась временной приостановки деятельности ФБК
Все новости

США побили исторический рекорд по ценам на жилье

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 11:19
Экономика
США побили исторический рекорд по ценам на жилье
pixabay.com

Нью-Йорк, 26 апреля. Рынок недвижимости Соединенных Штатов продемонстрировал рекордный рост цен в марте.

Американская Национальная ассоциация риэлторов опубликовала данные, согласно которым США достигли нового максимума по ценовому росту на жилье в марте. В стране зафиксирована нехватка предложения, а средняя цена реализации построенных домов составила 329 тыс. долларов. Об этом пишет Prian.ru.

Наблюдаемый показатель является максимальным за всю историю государства, он превышает показатели 2020 года на 17,2%. Рост достиг двухзначных значений во всех частях страны.

При этом уровень продаж на вторичном рынке снизился на 3,7% в сравнении с февралем текущего года. Количество сделок снижается в течение второго месяца подряд, однако в марте количество транзакций увеличилось на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эксперты указывают на то, что количество свободного жилья в стране уменьшается.

«Потребители сталкиваются с гораздо более высокими ценами на жилье, растущими ставками по ипотечным кредитам и снижением доступности. Однако по-прежнему активны на рынке. Продажи за март были бы заметно выше, если бы было больше запасов. В целом же, доверие покупателей растет, и те объекты, что пока доступны, моментально уходят с рынка», — комментирует ситуацию главный экономист NAR Лоренс Юн.

Жилищный фонд продемонстрировал снижение в марте на 28,2% в сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период. Дома в США продают в среднем за 18 дней — это исторический минимум.

Недавно в США лихорадило фондовые индексы на фоне слухов о планах нового президента, согласно которым в стране могут увеличить размер налогов.

сша рекорд недвижимость цены на жилье
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 286229 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 144476 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 112338 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 87068 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 64461 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Экономика / США побили исторический рекорд по ценам на жилье
Рейтинг@Mail.ru