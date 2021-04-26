Визит премьера в Бенгази и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 25 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 апреля 2021 года.
Контрабанда наркотиков
Служба по борьбе с терроризмом и организованной преступностью подтвердила, что в сотрудничестве с таможенниками в международном аэропорту Митига изъяли почти 13 тысяч наркотических таблеток.
جهاز الردع يحجز قرابة 13 ألف حبة مخدرة بمطار معيتيقة الدولي— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 25, 2021
https://t.co/k2VIJpsB5k#ليبيا pic.twitter.com/wnrFODz0Fk
Заседания СВК
Десять членов Совместного военного комитета «5+5» встретились в Сирте, чтобы обсудить механизм поддержания постоянного прекращения огня и открытие прибрежной дороги.
البيان: اجتماع مرتقب للجنة الـ10 العسكرية لبحث إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة. #ليبيا #المرصد https://t.co/xmTW7ueG3J— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021
Политика
Премьер Абд аль-Хамид Дабиба пригласил заместителей и министров Правительства национального единства на заседание, которое состоится в Бенгази в понедельник, 26 апреля.
الدبيبة يدعو نوابه ووزراء حكومة الوحدة الوطنية لعقد اجتماع مجلس الوزراء ببنغازي غدا الاثنين pic.twitter.com/JA9b2oYIVF— المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) April 25, 2021
Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш завершила двухдневный визит в Италию и заявила о скором открытии воздушного пространства между странами.
المنقوش: قرب فتح الأجواء الإيطالية الليبية وتسيير إيطاليا رحلاتها الجوية إلى #ليبيا. #المرصد https://t.co/KCTo9BmU2S— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021
Министр транспорта Туниса рассказал о готовности страны открыть морскую линию до порта в ливийском городе Мисурата.
مساعٍ لفتح خط بحري يربط موانئ مصراتة وصفاقس وحلق الوادي. #ليبيا #المرصد https://t.co/Byo1I2VgnB— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021
Верховный государственный совет (ВГС) в Триполи большинством голосов проголосовал за принятие решения о выдвижении Саддика аль-Сура на пост Генерального прокурора Ливии.
الأعلى للدولة يصوت بالأغلبية على قرار ترشح الصور لمنصب النائب العام— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 25, 2021
https://t.co/S4Ef1zLIIL#ليبيا pic.twitter.com/8COgLF04Q1
Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назначил Фараджа Мансура Каима заместителем министра внутренних дел по «техническим вопросам».
#Libya's Prime Minister Abdul-Hamid Dbeibah @Dabaibahamid appoints Faraj Agayem as Interior Ministry deputy for "technical affairs" pic.twitter.com/DC1678bJkb— Abdulkader Assad (@Abd0Assad) April 25, 2021
Посол США в Ливии Ричард Норланд во время телефонного разговора со спикером Палаты представителей Агилой Салехом обсудил подготовку страны к проведению национальных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.
US Ambassador Discusses Elections with Libyan Parliamentary Speaker#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/PdaiAVRkCD— Libya Review (@LibyaReview) April 25, 2021
Экономика
Глава ННК Мустафа Саналла прибыл в Бенгази, чтобы посетить Нефтегазовую компанию Персидского залива после заявления о приостановке деятельности из-за отсутствия бюджета.
صنع لله يتفقد سير العمل بشركة الخليج في #بنغازي #ليبيا #218NEWS https://t.co/oSpmmiCumv— 218NEWS (@218news) April 25, 2021
Он также обсудил с председателем Совета муниципалитета Бенгази Сакром Бужвари перезапуск работы асфальтобетонного завода и возможность решения региональных проблем путем финансирования.
صنع الله يناقش مع رئيس «تسييري بنغازي» إعادة تشغيل مصنع الأسفلت واحتياجات البلدية— بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 25, 2021
https://t.co/DkVvVFDs30
#الوسط #WTV
Переходное Правительство национального единства рассматривает возможность строительства нескольких нефтеперерабатывающих заводов в отдельных районах для производства бензина и преобразования природного газа в высококачественное дизельное топливо для покрытия внутреннего спроса.
GNU to establish new oil refineries https://t.co/VHx0Ua4tFK— The Libya Observer (@Lyobserver) April 25, 2021
Торгово-промышленная палата Ливии обсудила укрепление товарооборота с Пакистаном.
غرفة التجارة مصراتة تناقش تعزيز التبادل التجاري مع #باكستان#218NEWS https://t.co/jGAGsPUh29— 218NEWS (@218news) April 25, 2021
Общество
Ливийцы пожаловались на растущие цены. По их словам, овощи значительно подорожали.
ارتفاع أسعار الخضروات تُثقل كاهل المواطن في #إدري_الشاطئ#218NEWS pic.twitter.com/b8N7ZnbOnB— 218NEWS (@218news) April 25, 2021
Национальная программа по вакцинации затронет ливийских паломников, ведущих кочевой образ жизни. Им необходимо обратиться в медицинский пункт, пройти систему регистрации и сделать прививку.
النجار: إجراءات تطعيم الحجاج الليبيين ستكون ميسرة. #ليبيا #المرصد https://t.co/tVEZd2DCZp— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021