Визит премьера в Бенгази и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 25 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 апреля 2021 года.

Контрабанда наркотиков

Служба по борьбе с терроризмом и организованной преступностью подтвердила, что в сотрудничестве с таможенниками в международном аэропорту Митига изъяли почти 13 тысяч наркотических таблеток.

جهاز الردع يحجز قرابة 13 ألف حبة مخدرة بمطار معيتيقة الدولي

https://t.co/k2VIJpsB5k#ليبيا pic.twitter.com/wnrFODz0Fk — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 25, 2021

Заседания СВК

Десять членов Совместного военного комитета «5+5» встретились в Сирте, чтобы обсудить механизм поддержания постоянного прекращения огня и открытие прибрежной дороги.

البيان: اجتماع مرتقب للجنة الـ10 العسكرية لبحث إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة. #ليبيا #المرصد https://t.co/xmTW7ueG3J — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021

Политика

Премьер Абд аль-Хамид Дабиба пригласил заместителей и министров Правительства национального единства на заседание, которое состоится в Бенгази в понедельник, 26 апреля.

الدبيبة يدعو نوابه ووزراء حكومة الوحدة الوطنية لعقد اجتماع مجلس الوزراء ببنغازي غدا الاثنين pic.twitter.com/JA9b2oYIVF — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) April 25, 2021

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш завершила двухдневный визит в Италию и заявила о скором открытии воздушного пространства между странами.

المنقوش: قرب فتح الأجواء الإيطالية الليبية وتسيير إيطاليا رحلاتها الجوية إلى #ليبيا. #المرصد https://t.co/KCTo9BmU2S — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021

Министр транспорта Туниса рассказал о готовности страны открыть морскую линию до порта в ливийском городе Мисурата.

مساعٍ لفتح خط بحري يربط موانئ مصراتة وصفاقس وحلق الوادي. #ليبيا #المرصد https://t.co/Byo1I2VgnB — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 25, 2021

Верховный государственный совет (ВГС) в Триполи большинством голосов проголосовал за принятие решения о выдвижении Саддика аль-Сура на пост Генерального прокурора Ливии.

الأعلى للدولة يصوت بالأغلبية على قرار ترشح الصور لمنصب النائب العام

https://t.co/S4Ef1zLIIL#ليبيا pic.twitter.com/8COgLF04Q1 — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 25, 2021

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назначил Фараджа Мансура Каима заместителем министра внутренних дел по «техническим вопросам».

#Libya's Prime Minister Abdul-Hamid Dbeibah @Dabaibahamid appoints Faraj Agayem as Interior Ministry deputy for "technical affairs" pic.twitter.com/DC1678bJkb — Abdulkader Assad (@Abd0Assad) April 25, 2021

Посол США в Ливии Ричард Норланд во время телефонного разговора со спикером Палаты представителей Агилой Салехом обсудил подготовку страны к проведению национальных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Экономика

Глава ННК Мустафа Саналла прибыл в Бенгази, чтобы посетить Нефтегазовую компанию Персидского залива после заявления о приостановке деятельности из-за отсутствия бюджета.

Он также обсудил с председателем Совета муниципалитета Бенгази Сакром Бужвари перезапуск работы асфальтобетонного завода и возможность решения региональных проблем путем финансирования.

صنع الله يناقش مع رئيس «تسييري بنغازي» إعادة تشغيل مصنع الأسفلت واحتياجات البلدية

https://t.co/DkVvVFDs30

#الوسط #WTV — بوابة الوسط (@alwasatnewsly) April 25, 2021

Переходное Правительство национального единства рассматривает возможность строительства нескольких нефтеперерабатывающих заводов в отдельных районах для производства бензина и преобразования природного газа в высококачественное дизельное топливо для покрытия внутреннего спроса.

GNU to establish new oil refineries https://t.co/VHx0Ua4tFK — The Libya Observer (@Lyobserver) April 25, 2021

Торгово-промышленная палата Ливии обсудила укрепление товарооборота с Пакистаном.

Общество

Ливийцы пожаловались на растущие цены. По их словам, овощи значительно подорожали.

Национальная программа по вакцинации затронет ливийских паломников, ведущих кочевой образ жизни. Им необходимо обратиться в медицинский пункт, пройти систему регистрации и сделать прививку.