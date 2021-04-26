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Визит премьера в Бенгази и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 25 апреля

Весь мир
Визит премьера в Бенгази и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 25 апреля
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 25 апреля 2021 года.

Контрабанда наркотиков

Служба по борьбе с терроризмом и организованной преступностью подтвердила, что в сотрудничестве с таможенниками в международном аэропорту Митига изъяли почти 13 тысяч наркотических таблеток.

Заседания СВК

Десять членов Совместного военного комитета «5+5» встретились в Сирте, чтобы обсудить механизм поддержания постоянного прекращения огня и открытие прибрежной дороги.

Политика

Премьер Абд аль-Хамид Дабиба пригласил заместителей и министров Правительства национального единства на заседание, которое состоится в Бенгази в понедельник, 26 апреля.

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш завершила двухдневный визит в Италию и заявила о скором открытии воздушного пространства между странами.

Министр транспорта Туниса рассказал о готовности страны открыть морскую линию до порта в ливийском городе Мисурата.

Верховный государственный совет (ВГС) в Триполи большинством голосов проголосовал за принятие решения о выдвижении Саддика аль-Сура на пост Генерального прокурора Ливии.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба назначил Фараджа Мансура Каима заместителем министра внутренних дел по «техническим вопросам».

Посол США в Ливии Ричард Норланд во время телефонного разговора со спикером Палаты представителей Агилой Салехом обсудил подготовку страны к проведению национальных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Экономика

Глава ННК Мустафа Саналла прибыл в Бенгази, чтобы посетить Нефтегазовую компанию Персидского залива после заявления о приостановке деятельности из-за отсутствия бюджета.

Он также обсудил с председателем Совета муниципалитета Бенгази Сакром Бужвари перезапуск работы асфальтобетонного завода и возможность решения региональных проблем путем финансирования.

Переходное Правительство национального единства рассматривает возможность строительства нескольких нефтеперерабатывающих заводов в отдельных районах для производства бензина и преобразования природного газа в высококачественное дизельное топливо для покрытия внутреннего спроса.

Торгово-промышленная палата Ливии обсудила укрепление товарооборота с Пакистаном.

Общество

Ливийцы пожаловались на растущие цены. По их словам, овощи значительно подорожали.

Национальная программа по вакцинации затронет ливийских паломников, ведущих кочевой образ жизни. Им необходимо обратиться в медицинский пункт, пройти систему регистрации и сделать прививку.

ливия дайджест
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