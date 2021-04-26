Зеленский предложил обсудить контроль границ в рамках Минских соглашений

Киев, 26 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости обсудить контроль границ. Об этом он сказал в эфире местного телеканала.

Лидер государства предложил обсудить вопрос украинской границы в рамках Минских соглашений.

«Со времени «Минска» прошло уже четыре года, все меняется в нашей жизни. И мы понимаем, что не мы как команда подписывали «Минск», но мы как власть должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена», — говорится в сообщении.

Зеленский уточнил: есть вещи, которые власть может изменить и будет менять, потому что «передача украинской государственной границы под наш контроль после выборов — это точно не наша позиция». Глава государства заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с Россией украинским военным до выборов в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин ранее сказал, что договоренности предполагают сначала проведение выборов, затем — решение по границе.

Недавно Национальная служба новостей писала, что на Украине считают некорректным приглашать российского лидера в Киев для обсуждения двусторонних отношений. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с журналистом местного СМИ.