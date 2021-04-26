Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 26 апреля

Москва, 26 апреля. Российские врачи выявили 8803 новых случая коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания выявили в 82 регионах страны. Более 13% пациентов не замечали у себя клинических проявлений заболевания, обратили внимание в опештабе. Выявить таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей стране.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,7 млн жителей России с начала 2020 года. Почти 4,3 млн человек уже вылечились от заболевания. Прививочная кампания по вакцинации от россиян COVID-19 началась в декабре прошлого года.