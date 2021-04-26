Как с пользой для здоровья провести майские каникулы. Колонка доктора Мясникова

Впереди долгий период выходных дней. Напомню, как он называется: Майские праздники! И самый главный наш Праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь Павших и Победивших!

Реальный Новый год начинается как раз в мае. Позади — холода, впереди — лето, много тепла и света! Так что давайте отдыхать и радоваться! Ах да — коронавирус... Ну и что? Люди празднуют в самые трудные времена — не нынешним чета!

Нарываться, конечно, не надо: по возможности избегайте закрытых помещений с большим скоплением народа.

А на улице, при условии соблюдения дистанции, заразиться коронавирусной инфекцией невозможно.

С Праздником!