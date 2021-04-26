Премьер Польши предложил обсудить Россию в рамках Вышеградской группы

Варшава, 26 апреля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание иностранных коллег в рамках Вышеградской группы. Об этом сообщили в Центре информации правительства.

Вышеградская группа представляет собой объединение четырех стран — Чехии, Польши, Венгрии и Словакии. Моравецкий предложил организовать онлайн-встречу глав правительств для обсуждения последних событий, связанных с Россией, в том числе отношений Москвы и Праги.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее сообщил о высылке 18 российских дипломатов в связи с ситуацией вокруг взрывов, которые произошли во Врбетице в 2014 году. Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в РФ персонами нон грата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе недавнего телеэфира указала на отсутствие предпосылок к антироссийским выпадам Чехии.