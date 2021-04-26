Почти лишившаяся носа Алиса Казьмина пришла в студию шоу Андрея Малахова

Москва, 26 апреля. Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина, борющаяся с тяжелым заболеванием, пришла в студию шоу телеведущего Андрея Малахова «Прямой эфир».

Несколько месяцев назад экс-супруге спортсмена поставили диагноз аутоиммунный некроз. Страшный недуг разрушает хрящи и ткани лица тяжелобольной женщины. Из-за болезни Казьмина практически лишилась носа.

Долгое время бывшая жена Аршавина прятала лицо на снимках в соцсетях, однако теперь перестала скрывать изменившуюся внешность. В студии передачи, выходящей на канале «Россия-1», она впервые появилась с провалившимся носом. Перед эфиром Казьмина заклеила эту часть лица лейкопластырем телесного цвета.

Похоже, экс-супруга футболиста с трудом передвигается из-за тяжелой болезни. Малахову даже пришлось помочь Казьминой дойти до своего места в студии. Телеведущий прошел за кулисы «Прямого эфира» и поддерживал гостью под руку, пока она медленно шла к дивану.

Аутоиммунный некроз — не единственная проблема со здоровьем Казьминой. Бывшая жена Аршавина переболела COVID-19, а также пережила перитонит и кому. Поклонники экс-супруги спортсмена заказали молебен за ее здравие.