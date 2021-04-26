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Яровая предложила добавить в школьную программу РФ новый предмет

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 11:31
Общество
Яровая предложила добавить в школьную программу РФ новый предмет
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 26 апреля. Предмет «Моя Россия» может появиться в программе начальной школы России. Такое предложение озвучила вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая.

Школьники начинают изучать историю только в средней школе. Дисциплина «Моя Россия» позволит детям узнать об истории Великой Отечественной войны уже с ранних лет, объяснила Яровая на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Вице-спикер Госдумы РФ также предложила создать и включить в школьную программу справочный раздел «Наши имена», из которого школьники смогут узнать о самых значимых деятелях отечественной науки. Закрепление нормативов устных заданий позволит школьникам грамотно выражать свои мысли по окончании школы, добавила она.

яровая школы новый предмет
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