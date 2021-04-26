Новый Toyota Land Cruiser 300 впервые был показан на видео

Токио, 26 апреля. Накануне появились новые фотографии модели, теперь машину впервые показали на видеоролике. Очевидец смог записать видео с паркинга компании Toyota в Японии.

Внедорожник Land Cruiser 300 отличает светодиодная оптика и массивная решетка радиатора. Также на видеозаписи можно разглядеть новый бампер сложной формы и рельефный капот.

Базовым для машины станет бензиновый двигатель V6 3,5 литра от Lexus LS 500, который выдает 420 лошадиных сил и 589 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Турбодизель 3,3 V6 мощностью 309 лошадиных сил (687 Нм) также работает совместно с новым «автоматом». Более того, в планах у японского автопроизводителя есть гибридный силовой агрегат в составе двигателя V6 3,5 и электромотора общей мощностью около 300 лошадиных сил.

Внедорожник уходящего поколения на рынке в России можно приобрести по цене от 5 465 000 до 6 750 000 рублей. Подробная информация о новом Toyota Land Cruiser 300 появится до конца весны этого года.

Днем ранее кроссовер Toyota Crown Kluger официально дебютировал на автосалоне в Шанхае. Ожидается, что модель появится в продаже в середине 2021 года.