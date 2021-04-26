Американцы признали российский крейсер «Адмирал Нахимов» мощнейшим кораблем в мире

Вашингтон, 26 апреля. Модернизация атомного российского крейсера «Адмирал Нахимов» навсегда закроет вопрос о самом мощном надводном корабле в мире, пишет американское издание 19FortyFive.

В 2020 году обозреватели Forbes пришли к выводу, что по своим размерам «Адмирал Нахимов» сопоставим с американскими линейными кораблями типа Iowa, однако он значительно превосходит их по концепции и вооружению. Оснащенное новейшим оружием и датчиками, это судно и вовсе претендует на звание мощнейшего боевого корабля в мире, пишет военный обозреватель Питер Сучиу, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По словам аналитика, корабли проекта 1144, к которым и относится «Адмирал Нахимов», изначально создавались с ориентировкой на последующую модернизацию. Именно этот высокий модернизационный потенциал и позволяет успешно интегрировать в боевую систему судна практически любое оружие.

Сучиу отмечает, что усовершенствованный крейсер получит в оснащение гиперзвуковые ракеты «Циркон», противокорабельные ракеты «Оникс», а также крылатые ракеты «Калибр».

В итоге получится уникальный корабль, фактически не имеющий слабых мест, подчеркивает автор публикации. Крейсер будет способен с равной эффективностью поражать любые надводные, подводные, береговые и воздушные цели, в результате чего вопрос о самом мощном корабле в мире будет закрыт, резюмирует Сучиу.

Ранее в издании 19FortyFive писали о том, что новый фрегат ВМФ РФ позволит Москве захватить полный контроль на море.

Подразделения Северного флота, которые принимали участие в учениях в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации, передает сайт 360tv.ru.