Украинский политолог разочарован действиями Байдена в отношении Киева

Киев, 26 апреля. Официальный Киев недоволен тем фактом, что американский президент Джо Байден слишком долго не звонил своему коллеге из Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в интервью местным журналистам рассказал политолог Владимир Фесенко, который обслуживает интересы Офиса главы украинского государства. По его словам, на Украине ожидали другой политики Джо Байдена в отношении Киева.

«Мне очень не понравилась затянутая пауза с телефонным звонком нашему президенту», — возмутился эксперт.

Плюс ко всему в таких ситуациях необходимо исходить не из личных моментов, а из отношения к ситуации в стране и к государству в целом. В этом направлении у США и Украины были определенные минусы. Это касается и кадровых вопросов в дипломатической сфере, включая отсутствие кандидата на пост американского посла в Киеве, разочарован Фесенко.

Однако политологу понравилось, что в последнее время из уст Байдена и других дипломатов США звучат заявления в поддержку украинского государства.

Как стало известно ранее, американский президент Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике Вашингтона в отношении Москвы. Лидер выразил уверенность, что стороны стремятся к миру, однако не обошлось без традиционных обвинений.

В Кремле также сделали заявление о встрече президентов России и США, пишет НСН.