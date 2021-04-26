Актер Александр Петров: Фильм «Человек божий» — про людей и их любовь

Артист театра и кино Александр Петров в беседе с ФАН рассказал о фильме «Человек божий» сербско-американского режиссера Елены Попович, в котором сыграл роль Костаса.

Кинолента была представлена в ходе 43-го Московского международного кинофестиваля.

— Александр, вас знают, как непослушного парня — по вашим ролям в предыдущих фильмах. А здесь фильм о чем-то святом, о преодолении. Что-то фильм про изменения изменил в вас?

— Ну, каждое кино меняет тебя, это естественно.

— А что насчет святости?

— А причем здесь святость? Это просто человек, который попадает в предлагаемые обстоятельства, тем более, что персонаж не собирается продолжать «карьеру» в религиозной сфере. Собственно говоря, Костас и не хочет этого, и история в том, что, наверное, он к чему-то приходит в финале истории. Вера глубоко внутри каждого из нас, и поэтому он начинает верить в Нектария, который через какое-то время, конечно же, станет святым, но внутри него происходят какие-то изменения.

Это не про религиозную составляющую, религиозная составляющая фильма — это некий фундамент, на котором держится история, но история совершенно не про религию, немножко про другое. Про людей и про их любовь.

Федеральное агентство новостей / Ангелина Андреева

— Тем, кому 30, что-нибудь поймут?

— Очень даже. Ну, история-то очень проста и очень понятна. В первую очередь, наверное, люди поймут и ответят себе на вопрос, как они могут поступать в каких-то похожих ситуациях, и что такое — я скажу, может быть, банальное, но очень важное слово — милосердие. Что это такое — и милосердие, и прощение, и помощь. Мне кажется, это основополагающие вещи для каждого из нас, для каждого человека. И как раз людям молодым это должно быть очень интересно, и они сами ответят для себя на какие-то вопросы.

— Очень хорошая роль в вашем послужном списке…

— Мне кажется, что да. Я бы здесь, наверное, не стоял бы, если бы у меня что-то не получилось бы, как-то было бы по-другому. Мне очень, конечно же, понравилась эта история и понравился сценарий.

Фильм «Человек божий» рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг. В картине также снялись Арис Серветалис, Микки Рурк, Тония Сотиропулу и другие.