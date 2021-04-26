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Блогер перечислил худшие смартфоны на российском рынке последних лет

Технологии
Блогер перечислил худшие смартфоны на российском рынке последних лет
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 26 апреля. Составлен рейтинг худших смартфонов по версии пользователей сервиса «Яндекс.Маркет». Топ-5 рассчитывался на основе отзывов граждан.

Условия попадания в рейтинг были следующими: телефон должен продаваться в России, иметь минимум пять оценок покупателей и быть актуальным в 2021 году. Итоговая оценка была представлена в блоге «Мобилкин» на платформе «Яндекс.Дзен» 11 марта 2021 года.

Первую позицию занял смартфон МТС Smart Line за 3 тыс. рублей. Гаджет, мягко говоря, не удался. Он медленно работает и плохо фотографирует. Помимо этого телефон плохо держит заряд аккумулятора и долго заряжается, а также не поддерживает 4G-сеть.

На втором месте расположилась более дорогостоящая модель. Ценник на Doogee S95 Pro составляет около 30 тыс. рублей. Телефон легко разбивается в области камеры и экраны несмотря на наличие прочного корпуса. Влагозащита, как говорится в блоге, также не соответствует заявленным производителем характеристикам.

Третье место — HTC Wildfire E1 Plus. В 2019 году телефоны указанной линейки были отданы ODM-производителям. Как писали в комментариях пользователи, такие смартфоны часто встречались с браком. Также они обладали плохими камерой и аккумулятором. Некоторые жаловались на некачественную работу тачскрина.

Смартфон Ulefone Power 6 расположился на четвертой позиции рейтинга худших смартфонов последних лет. Жители России, которые решили его приобрести, в комментариях на «Яндекс.Маркет» писали, что бюджетный гаджет обладает некачественной прошивкой. Отдельного внимания удостоились дешевые камеры и странная работы GPS.

Пятое место отдано Samsung Galaxy A02. Новинка южнокорейского производителя не впечатлила пользователей в России. Смартфон обладает процессором Mediatek MT6739, который впервые вышел три года назад и еще в 2020 году считался устаревшим. Дополнительные камеры и большой экран еще больше замедлили гаджет. Из-за этого покупатели получили «лопату» с низкой производительностью и по завышенной цене.

Китайская компания Lenovo заявила о старте продаж смартфона K12 Pro в России. Телефоны появятся на отечественном рынке впервые с 2017 года, когда корпорация приостановила поставки подобных гаджетов в РФ.

гаджеты рейтинг смартфоны
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