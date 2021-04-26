Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли: Россия — источник вдохновения для артистов

Знаменитая актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли, известная российскому зрителю по роли в сериале «Великолепный век», в эксклюзивном интервью ФАН рассказала о фильме «Улей», который она представила в ходе 43-го Московского международного кинофестиваля в рамках программы «Специальные показы». Артистка также призналась в любви к России и нашему кино.

— Госпожа Мерьем, каковы ваши впечатления от ММКФ?

— Прежде всего, большое спасибо за приглашение на интервью! Большая честь для нас и нашего фильма «Улей», в котором я снялась, представить картину здесь. Я всегда знала об ММКФ, потому что это один из восьми самых крупных и престижных кинофестивалей, и это большая честь для всех: режиссеров, актеров и актрис, продюсеров. Для нас большая честь, что наш фильм сейчас показывается здесь.

Последний раз я была в России довольно давно — в 2017 году. И я очень рада, что участие в фестивале стало прекрасной причиной вернуться в Россию. Я очень скучаю по России!

Федеральное агентство новостей / Ангелина Андреева

— В России вас любят и знают по роли Хюррем-султан в историческом сериале «Великолепный век». Вам так удаются роли сильных и красивых женщин! И вот — российская премьера нового фильма. Насколько вам близка героиня «Улея»?

— У фильма очень глубокое послание. Люди берут все от природы, как из источника. Мы берем, берем и берем, но не отдаем, поэтому сейчас находимся в ситуации пандемии. Хотя мы снимали задолго до нее и никак не могли предугадать... Но этот фильм говорит, что люди пытаются манипулировать природой, а природа заботится о человеке, существует для него и всегда побеждает.

Вторая идея фильма заключается в том, что мы очень часто теряем контакт с внутренним «я», внутренней природой из-за образа жизни, который мы ведем, из-за окружения. И мы насколько отдаляемся от природы, насколько мы отдаляемся от самих себя. Это очень-очень глубокое послание, и именно поэтому я хотела быть частью этого проекта.

Я никогда еще не играла таких персонажей, как Айша. Как актриса, я хотела сделать что-то новое, получить новый вызов, который даст мне новые ощущения. Вот почему я хотела стать частью этого фильма.

— Есть ли у вас предложения от российских режиссеров или продюсеров? Не собираетесь ли в ближайшее время приехать в Москву для участия в каком-либо проекте?

— У меня действительно назначены здесь встречи с целью сотрудничества. Русское кино, Тарковский, Россия — источник вдохновения для артистов. Так что я была бы сумасшедшей, если бы не захотела участвовать в потрясающем проекте в России! Посмотрим, что меня ждет в будущем. Я десять лет учила в школе русский язык, но, знаете, многое забыла. Помню только: «Привет, меня зовут Мерьем, я живу в Берлине» (произносит фразу по-русски. — Прим. ФАН). Я могу читать по-русски и писать, но многое забыла. Я думаю, если бы я пожила в России два-три месяца, то привыкла бы к языку и заговорила на нем.

В фильме турецкого режиссера Эйлем Кафтан «Улей» Мерьем Узерли играет главную роль. Ее героиня Айша, вернувшись на родину из Германии после неудач в бизнесе, становится пчеловодом.