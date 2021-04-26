«Этот день в истории». Что произошло 26 апреля, праздники, факты, люди

26 апреля в России ежегодно отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

Официальная дата появилась спустя семь лет после печально известной аварии на Чернобыльской АЭС. Катастрофа случилась в 1986 году, когда произошел взрыв на четвертом энергоблоке атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Воздействию радиации тогда подверглись почти 8,4 миллиона человек. Сегодня отмечается и Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

Также 26 апреля 2003 года в центральной Арктике был поднят российский флаг. Это произошло на станции, расположенной на дрейфующей льдине всего лишь в 150 километрах от Северного полюса.

С какими еще событиями связано 26 апреля — расскажем в новом выпуске программы «Этот день в истории».