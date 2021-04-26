Мурашко оценил ситуацию с болеющими коронавирусом в России

Москва, 26 апреля. Порядка 110 тыс. россиян сейчас проходят лечение от коронавируса в больницах страны. Такую информацию предоставил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Всего 310 тыс. болеющих коронавирусом пациентов насчитывается в России по данным на 26 апреля. Из них 110 тыс. человек проходят стационарное лечение в специализированных госпиталях, уточнил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Всего 4,7 млн россиян заразились коронавирусной инфекцией с начала 2020 года. Из них почти 4,4 млн пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных медиков. Более 128 млн тестов на COVID-19 провели в стране за это время.