Губернатор Иркутской области застрял в лифте во время инспекции больницы

Иркутск, 26 апреля. В городе Усть-Илимск будут проверены все лифты. Такое распоряжение дал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Накануне он сам стал «пленником» застрявшего лифта.

Глава области рассказал о произошедшем на своей странице в Instagram. Он приехал в Усть-Илимск и решил осмотреть больницу. По словам Кобзева, он поднимался на лифте для встречи с медиками, когда кабина внезапно остановилась.

Губернатор констатировал, что произошедшее является тревожным сигналом, ведь на лифте могли транспортировать пациентов. Кобзев распорядился проверить все лифты в медучреждениях и жилых домах. Он поручил отработать действия, связанные с аварийной остановкой подъемного устройства.

В Казани внутри застрявшей лифтовой кабины оказались мать с малолетним ребенком. Вызволять их пришлось сотрудникам МЧС, сообщал ФАН.