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Поплавская жестко высказалась о Прокловой после заявлений актрисы о домогательствах

Шоу-бизнес
Поплавская жестко высказалась о Прокловой после заявлений актрисы о домогательствах
Федеральное агентство новостей  /  НТВ / Россия 1

Москва, 26 апреля. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская отреагировала на рассказ актрисы Елены Прокловой о пережитых в детстве сексуальных домогательствах.

Проклова стала героиней недавнего выпуска шоу «Секрет на миллион» и рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что дважды сталкивалась с действиями сексуального характера в раннем возрасте — в 12 и в 15 лет. Во втором случае, по словам 67-летней актрисы, ее домогался известный артист, имя которого она отказалась называть.

После скандальных заявление артистки Поплавская жестко высказалась о Прокловой. Актриса посвятила рассказам коллеги о сексуальных домогательствах пост в Instagram, при этом ни разу не назвав Проклову по имени или фамилии.

«Когда люди теряют разум, они теряют стыд, достоинство и в конечном итоге человеческий облик», — возмутилась звезда фильма о Красной Шапочке.

Елена Проклова

Поплавская считает, что артистке нужно было идти к психологу или психиатру, а не на федеральный канал. Актриса не понимает, что двигало Прокловой, когда она решила делиться интимными подробностями со всей страной.

«Есть такое выражение «свинья грязь найдет». Почему десятки тысяч людей, включив в свой выходной телевизор, должны видеть и слышать поток сознания, присутствовать при выворачивании грязных трусов и мерзких подробностях своей частной жизни!» — написала разозлившаяся Поплавская.

Многие зрители не поверили заявлениям Прокловой о домогательствах. Однако актрису поддержала супруга артиста Бориса Щербакова, писательница Татьяна Бронзова, подтвердившая правдивость скандального рассказа.

актриса поплавская проклова
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