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Опубликован список авто, которые россияне приобретают повторно

Экономика
Опубликован список авто, которые россияне приобретают повторно
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Автоэксперты узнали, какие марки автомобилей наиболее популярны среди россиян при совершении повторной покупки.

Стало известно о наиболее часто рассматриваемых в качестве повторной покупки автомобильных марках. Специалисты отмечают, что приобретение автомобиля того же бренда не всегда связывается с полной удовлетворенностью его характеристиками. Об этом пишет «Российская газета».

Игорь Олейников, аналитик «Дром», полагает, что водители автомобилей из категории масс-маркет чаще всего ориентируются на соотношение цены и качества. Это означает, что в случае, если автовладелец положительно оценивает опыт от эксплуатации предыдущего автомобиля, то он может остаться верным бренду при совершении новой покупки.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» проанализировали автомобильные бренды на лояльность их клиентов. Согласно результатам исследования, около 44% владельцев продукции АвтоВАЗа до этого также ездили на машинах компании. Порядка 40% современных владельцев американского Ford приобрели модели марки еще раз. В диапазоне от 35% до 40% повторных покупок бренда находятся Subaru, Toyota и Peugeot.

Затраты российских автолюбителей на машины могут достигать до полумиллиона рублей. Автоэксперты выяснили, в какие суммы жителям страны может вставать годовое обслуживание личного транспортного средства.

автоваз автомобили ford рейтинг subaru автостат Дром
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