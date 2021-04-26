Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 12:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:00
Экономика
Популярность Dogecoin: сколько можно заработать на меме с собакой
11:58
Происшествия
ФСБ пресекла работу пяти подпольных типографий в Москве
11:57
Шоу-бизнес
Врач покойной Юлии Началовой высказался о страшном диагнозе бывшей жены Аршавина
11:55
Экономика
Рост числа заболеваний COVID-19 спровоцировал падение нефтяных цен
11:55
Интервью
Актер Александр Петров: Фильм «Человек божий» — про людей и их любовь
11:54
Политика
Зеленский назвал деэскалацию на российско-украинской границе «маленькой победой» Киева
11:51
Происшествия
Совершивший экстренную посадку в Пулкове самолет перевозил почту
11:51
Шоу-бизнес
Иск Агутина к орловскому блогеру за обвинения в зомбировании россиян остался без движения
11:48
Общество
Перечислены пять блюд, которые не стали бы заказывать в ресторане даже шеф-повара
11:47
Общество
Пятый подряд суточный антирекорд по коронавирусу зафиксировали в Индии
11:47
Происшествия
Два очага возгорания выявлены на первом этаже петербургской высотки
11:47
Политика
Британские журналисты рассказали об угрозах Франции в день 200-летия смерти Наполеона
11:47
Политика
Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным
11:42
Общество
Хирурги в Сургуте спасли жизнь проглотившей батарейку двухлетней девочке
11:41
Общество
Более 50% жителей Южной Кореи поддерживают регистрацию «Спутника V» в стране
11:40
Общество
Доктор Мясников выписал россиянам рецепт на майские праздники
11:40
Шоу-бизнес
Тимати рассказал о разделе имущества после расставания с Решетовой
11:37
Общество
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
11:34
Происшествия
Прокуратура добилась временной приостановки деятельности ФБК
11:31
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 26 апреля, праздники, факты, люди
Все новости

Сибирские ученые нашли связь между синдромом «выгорания» и риском развития инсульта

Общество
Сибирские ученые нашли связь между синдромом «выгорания» и риском развития инсульта
freepik.com  /  Designed by Freepik

Новосибирск, 26 апреля. Эмоциональное выгорание, с которым столкнулись и продолжают сталкиваться многие люди из-за пандемии, увеличивает вероятность возникновения инсульта, заявили ученые из Новосибирска.

Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН спрогнозировали рост заболеваний сердечно-сосудистой системы после пандемии коронавируса.

«Воздействию фактора эмоционального «выгорания» подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья», — отметил старший научный сотрудник НИИТПМ (филиал ИЦиГ СО РАН) Дмитрий Панов.

Ученые еще в 1980-е годы установили, что психосоциальные факторы играют большую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Резкий рост смертности от сердечных недугов показали данные скрининга населения в 1994 году.

С тех пор традиционные факторы риска не изменились, пояснила главный научный сотрудник НИИТПМ, профессор Валерия Гафарова. Люди не стали больше курить, не ухудшилась статистика по ожирению или артериальной гипертензии, однако смертность возросла в разы. Также многократно увеличились уровень тревожности, депрессии, жизненного истощения и нарушений сна у обследуемых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году официально внесла синдром эмоционального выгорания на работе в список заболеваний. Британский психотерапевт, автор книги «The burnout solution» Сиобхан Мюррей рассказала, как можно избежать проблемы, пишет «Ридус».

здоровье инсульт эмоциональное выгорание
Комментировать
Самое популярное
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 286229 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 144476 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 112338 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Армия 87068 23 апреля 2021
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Политика 64461 23 апреля 2021
Японцы рассказали о шоковой реакции Си Цзиньпина на разговор Байдена и Путина
Все новости / Общество / Сибирские ученые нашли связь между синдромом «выгорания» и риском развития инсульта
Рейтинг@Mail.ru