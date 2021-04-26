Сибирские ученые нашли связь между синдромом «выгорания» и риском развития инсульта

Новосибирск, 26 апреля. Эмоциональное выгорание, с которым столкнулись и продолжают сталкиваться многие люди из-за пандемии, увеличивает вероятность возникновения инсульта, заявили ученые из Новосибирска.

Специалисты Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН спрогнозировали рост заболеваний сердечно-сосудистой системы после пандемии коронавируса.

«Воздействию фактора эмоционального «выгорания» подвергались и подвергаются многие люди во время длительной вынужденной изоляции, которая сопровождает мировую пандемию коронавируса. Спустя некоторое время это неизбежно проявится в состоянии их здоровья», — отметил старший научный сотрудник НИИТПМ (филиал ИЦиГ СО РАН) Дмитрий Панов.

Ученые еще в 1980-е годы установили, что психосоциальные факторы играют большую роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Резкий рост смертности от сердечных недугов показали данные скрининга населения в 1994 году.

С тех пор традиционные факторы риска не изменились, пояснила главный научный сотрудник НИИТПМ, профессор Валерия Гафарова. Люди не стали больше курить, не ухудшилась статистика по ожирению или артериальной гипертензии, однако смертность возросла в разы. Также многократно увеличились уровень тревожности, депрессии, жизненного истощения и нарушений сна у обследуемых.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году официально внесла синдром эмоционального выгорания на работе в список заболеваний. Британский психотерапевт, автор книги «The burnout solution» Сиобхан Мюррей рассказала, как можно избежать проблемы, пишет «Ридус».