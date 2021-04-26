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Максим Галкин показал редкое фото полугодовалой дочери

Шоу-бизнес
Максим Галкин показал редкое фото полугодовалой дочери
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 26 апреля. Юморист Максим Галкин показал архивную фотографию дочери Лизы, которой на момент съемки было шесть месяцев. Кадр восхитил фанатов.

Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями в сентябре 2013 году. У них появились двойняшки — дочь Лиза и сын Гарри. Юморист поделился с интернет-пользователями редким снимком малышки, который растрогал фанатов.

«2014 год — Елизавете Максимовне полгода», — подписал кадр Галкин.

На снимке девочка лежит на ярком коврике из букв, пишет «Вечерняя Москва». На дочери знаменитостей светлое платье и белые колготки. Поклонники были в восторге он маленькой Лизы и оставили сотни теплых слов в комментариях под кадром.

«Какая прелесть»;

«Принцесса»;

«А кудри-то какие»;

«Ой, какая прелесть», — пишут фанаты, увидев фото наследницы Галкина и Пугачевой.

Юморист и Примадонна стали родителями благодаря суррогатному материнству. В настоящее время дети учатся в школе.

Комик регулярно делится с поклонниками кадрами из семейной жизни. В том числе показывает, как он и Пугачева воспитывают детей.

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