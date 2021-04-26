Онищенко предложил альтернативу увеличению отпуска для отдыхающих в России

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отреагировал на очередное предложение, касающееся увеличения количества дней отдыха в России. Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней россиянам, которые выбирают местом отдыха отечественные курорты. Соответствующее предложение член ОП РФ направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина. Хамзаев считает, что это поможет сократить «спонсирование» россиянами зарубежной туристической отрасли в ущерб отечественной.

Комментируя это предложение, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что россияне и так слишком много отдыхают, что не лучшим образом сказывается на экономике.

«Отдых в России, конечно, нужно поощрять, но не за счет остановки экономики, — отметил парламентарий в комментарии ФАН. — Мы уже и так с этими нерабочими днями давно превысили все разумные пределы. Даже сейчас: между майскими праздниками объявлены нерабочие дни, но нужно было еще и другие рекомендации дать гражданам, что, на мой взгляд, не сделано. Я уж не говорю о бизнесе, который должен будет оплачивать сотрудникам дополнительные выходные».

Федеральное агентство новостей /

По словам Геннадия Онищенко, альтернативой дополнительным дням к отпуску должна стать государственная поддержка российской туристической отрасли.

«Нашему бизнесу, работающему в сегменте отдыха и туризма в России, нужно помогать, всячески его поощрять, но не теми способами, которые порой предлагаются. Первое, что нужно, — снизить цены на российском туристическом рынке. А то у нас чуть ли не бесплатно меняют билеты в закрытую Турцию на египетское направление, открытие которого я считаю большой ошибкой. Получается, мы опять поощряем граждан везти деньги за границу, вместо того чтобы вкладываться в отечественный туризм», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее Россия по эпидемиологическим причинам резко сократила авиасообщение с Турцией, при этом уже объявлено о возобновлении чартерных рейсов в Египет.