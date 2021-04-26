В Белоруссии связали покушение на Лукашенко с советником Байдена

Минск, 26 апреля. Советник президента США Джо Байдена Майкл Карпентер может быть связан с покушением на белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом заявили СМИ республики.

Связь Карпентера с подготовкой государственного переворота в Белоруссии раскрыл один из телеканалов страны. В ходе эфира закадровый голос сообщил, что Минск готов «подсказать» Вашингтону, где следует искать правду.

«Без Соединенных Штатов не обошлось. Государственный департамент отреагировал, правда, сдержанно: «Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным». Тогда подскажем, где Вашингтону искать правду — в самом Вашингтоне, у советника Байдена Майкла Карпентера», — заявил диктор.

Сотрудники телеканала пообещали поделится со зрителями подробностями в течении недели.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в организации государственного переворота в Белоруссии. Заговорщики подготовили детальный план и хотели обговорить его с высокопоставленными официальными лицами республики.

НСН рассказала, что задержанные признали свою вину.