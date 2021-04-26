Самого быстрого в мире робота-собаку представили в Китае

Пекин, 26 апреля. Робота-собаку, который способен развивать скорость до 15 км/ч разработали сотрудники китайской компании Wellen. Ученые заявляют, что он самый быстрый на рынке.

Такие искусственные питомцы не портят имущества, заявили китайские ученые, описывая преимущества разработки. Они добавили, что робот-собака использует нейросеть. Это дает устройству возможность слышать и видеть своего хозяина, а также проводить анализ полученной информации.

«Он может прогнозировать трение и высоту земли, регулировать ее высоту, регулировать частоту шагов и адаптироваться к окружающей среде», — рассказали ученые о самом быстром роботизированном псе.

Расширить возможности устройства довольно просто, так как для этого требуется лишь его перепрограммирование. Разработчики из Wellen в первую очередь научили робота-собаку доставлять посылки. В будущем планируется сделать машину поводырем для слепых людей.

В то же время в России отрасль тоже активно развивается. Сейчас в стране полным ходом идет разработка наземного робототехнического комплекса «Удар». Информацией об этом поделился индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.