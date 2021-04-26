Владелец дачи в Приозерском районе обнаружил на участке боеприпасы времен ВОВ

Санкт-Петербург, 26 апреля. Два боеприпаса были обнаружены на дачном участке в поселке Портовое (Приозерский район Ленинградской области). Снаряды нашли во время уборки территории.

Петербуржцы купили дачу в поселке Портовое год назад. С наступлением весны они решили привести участок в порядок. Хозяева стали сгребать сухую траву и обнаружили боеприпасы, которые лежали практически на поверхности.

Владелец дачи сообщил об опасной находке в полицию. На место происшествия выехали взрывотехники. По словам петербуржца, предметы напоминали боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Снаряд времен Гражданской войны обнаружили в поле на территории Кетовского района Курганской области, сообщал портал URA.RU. Опасную находку уничтожили сотрудники ОМОН.