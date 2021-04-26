Труп актера Салимоненко обнаружили в квартире в Москве

Москва, 26 апреля. Актер театра и кино Анатолий Салимоненко скончался в возрасте 80 лет. Его тело лежало в квартире. По предварительным данным, смерть была ненасильственной.

Артист после получения среднего образования окончил Школу-студию МХАТ, а затем начал творческую карьеру в ТЮЗе.

На театральной сцене он прославился участием в нескольких десятках постановок, включая «Собачье сердце». За его плечами есть и киносъемки. Самой известной лентой с участием Салимоненко стала «Аэропорт со служебного входа».