Осужденный за смертельное ДТП Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

Москва, 26 апреля. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, впервые поделился деталями жизни в колонии. Артист уже привык к новым условиям.

По словам Ефремова, колония — это не страшно. Главным испытанием для осужденного актера стал жесткий режим, ведь в исправительном учреждении все строго регламентировано.

«К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два–три месяца», — рассказал артист.

В колонии проводят различные мероприятия, например, футбольные матчи. Ефремов может посещать их в качестве зрителя. Кроме того, в заключении актер много читает, выбирая, по его словам, «заумные» книги.

По мнению адвоката Петра Хархорина, артисту вполне нравится уклад жизни в колонии. Юрист рассказал «СтарХиту», что сейчас Ефремов выглядит гораздо лучше, чем в СИЗО.

Смертельная авария с участием актера произошла в июне 2020 года в центре Москвы. Внедорожник, за рулем которого находился Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

В колонии артисту предлагали пойти работать в библиотеку, но он отказался. Ефремов предпочел трудиться в швейном цеху, чтобы поддерживать общение с людьми.