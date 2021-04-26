Врачи из США развеяли главный миф о холестерине

Вашингтон, 26 апреля. Получаемый из еды холестерин не так страшен для человеческого организма, как считалось ранее. К такому выводу пришли врачи из Американской ассоциации сердца (AHA).

Министерство сельского хозяйства США с недавних пор перестало указывать допустимые объемы потребления холестерина. Это произошло после исследования, проведенного врачами AHA. Они выяснили, что организм человека справляется с холестерином, который поступает вместе с едой, взаимосвязи между количеством потребляемого холестерина и серьезными осложнениями в сердечно-сосудистой системе выявлено не было.

Вместе с тем ученые подтвердили, что насыщенные жиры особенно способствуют повышению холестерина, передает CNN. Именно они приводят к тем последствиям, которые прежде приписывали холестерину.

«Насыщенные жиры в большей степени ответственны за повышение уровня холестерина в крови, чем потребляемый с едой холестерин», — отметил доктор Стивен Деврис из Института Гэплса.

Больше всего насыщенных жиров содержится в пальмовом масле, говядине, свинине и молочных продуктах. Они также есть и в яйцах, которые являются традиционными на пасхальном столе. В преддверии праздника диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заверил, что содержащийся в них холестерин не страшен для организма.