Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС развеял популярные мифы

Москва, 26 апреля. Авария на Чернобыльской АЭС случилась 35 лет назад, физик Владимир Яценко, участник ликвидации последствий техногенной катастрофы, рассказал, как это было и развеял мифы.

В апреле 1986 года Яценко работал в лаборатории Института биофизики, занимающейся радиационной безопасностью при ядерных испытаниях в мирных целях. Дежурившая бригада обнаружила утечку радиации на объекте только 27 апреля, после этого началась эвакуация населения, вспоминает физик.

Спустя месяц после аварии мощность дозы гамма-излучения над реактором составляла 50 Р/ч, это высокий показатель, поясняет нынешний завлабораторией радиометрических и спектрометрических исследований человека и окружающей среды ФГБУ ГНЦ Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА. В течение 16 дней Яценко возглавлял бригаду, которая занималась измерениями радиации под и над реактором, обеспечивая безопасность ликвидаторов. Под реактором людям приходилось работать при температуре 70-80%, вспоминает физик. Голым никто не работал, авторы мини-сериала «Чернобыль» добавили немного вымысла к фактам, добавил Яценко.

«Генетические дефекты у животных могут быть, но не из-за Чернобыля. Телята с отклонениями рождались и раньше, но они умирали и их просто выбрасывали, а после катастрофы стали больше обращать внимание, и объяснили люди это влиянием радиации», — развеял ученый еще один миф в интервью «Известиям».

Медицинские последствия для населения и участников ликвидации аварии сохраняются очень долго, об этом рассказали в Национальном докладе к 35-летию с момента катастрофы. Специалисты перечислили заболевания, которые преследуют тех, кто получил повышенную дозу облучения при аварии и при работе после нее.