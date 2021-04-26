Не за горами долгожданная пора отпусков, и, хотя возможности для путешествий сейчас по понятным причинам несколько ограничены, российские курорты с распростертыми объятиями ждут в гости многочисленных туристов.
Итак, билеты куплены, гостиница забронирована, до отъезда остаются считанные дни, а голова отказывается работать, будучи в предвкушении законного отпуска. В этой радостной суматохе легко растеряться и забыть что-нибудь важное. Чтобы этого не произошло, большинство людей заранее задаются вопросом, что взять на отдых, и составляют список вещей в отпуск. Мы решили не оставаться в стороне и составили свой чек-лист самого необходимого.
Для вашего удобства мы разделили все позиции по тематическим группам, чтобы было легче ориентироваться, собирая чемодан в дорогу. Сверяйтесь, добавляйте что-то свое или, наоборот, убирайте лишнее, в общем, пользуйтесь на здоровье!
Собираемся в дорогу правильно: советы бывалых путешественников
Собираясь в поездку, счастливые отпускники, с одной стороны, опасаются оставить дома что-то нужное, без чего будет сложно обойтись в дороге или непосредственно на курорте, а с другой — изо всех сил стараются не набрать лишнего, чтобы не перегружать чемодан. Неподъемная сумка — настоящая головная боль для туриста: ее тяжело нести, вещи внутри набиты битком, а найти нужную в конкретный момент становится задачей практически невыполнимой. А еще такая запасливость зачастую влетает в копеечку, поскольку за перегруз в аэропорту приходится доплачивать.
Мы собрали советы от опытных путешественников, которые должны помочь соблюсти баланс и сделать отдых максимально комфортным.
- Составьте максимально точный и подробный список.
- На время переключите внимание на что-то другое, а затем вернитесь к написанному и вычеркните лишнее (оно наверняка будет).
- Не складывайте вещи сразу в чемодан, а разложите перед собой и подумайте еще раз, точно ли вам нужно брать в поездку на море на десять дней пять шерстяных кардиганов или можно обойтись одной легкой ветровкой.
- Заранее определитесь, в чем поедете. Если на улице не слишком жарко, припасенную на случай непогоды теплую кофту лучше надеть на себя, чтобы она не занимала место в дорожной сумке.
- Выделите отдельную небольшую сумку для самого необходимого. Положите в нее документы, технику, зарядное устройство, влажные салфетки, запасную футболку, защитные маски (а куда деваться, время такое), антисептик для рук — в общем, все, что может потребоваться здесь и сейчас. Следите, чтобы по габаритам она подходила для ручной клади — если багаж потеряют, у вас будет при себе необходимый минимум. Если летите с ребенком, обязательно возьмите ему комплект сменной одежды.
- После того как все лишнее отсортировано, а жизненно необходимое уложено отдельно, можно приступать к сборам основного чемодана. Обувь кладите на дно, засунув внутрь свернутые носки. В оставшееся свободное пространство положите что-то немнущееся или не требующее глажки.
- Практически любые вещи занимают меньше пространства, будучи свернутыми в тугие рулоны.
- Предметы одежды, которые нельзя свернуть валиком, сложите наподобие конверта, положив внутрь твердую основу.
- Чем плотнее уложены вещи, тем меньше они мнутся.
- Проверьте, чтобы в ручной клади не оказалось ничего запрещенного (под запретом, например, маникюрные принадлежности и жидкости во таре, объем которой превышает 100 мл).
Какие документы взять в отпуск
Документы — это именно то жизненно важное, что забывать никак нельзя. Не взять в отпуск любимое платье, купленное специально для этих целей, безусловно, беда для каждой женщины, но это горе поправимо. А вот забытый дома паспорт ставит под угрозу все мероприятие. Поэтому первыми в нашем списке стоят именно необходимые документы. Итак, проверяйте:
- паспорт: российский — для поездок по стране или загран — для выездов за рубеж;
- детские документы; свидетельство о рождении или паспорт для подростков старше 14 лет, детский загранпаспорт;
- полисы обязательного медицинского страхования для всей семьи; даже если в смартфоне хранятся копии или сканы, лучше иметь их оригиналы;
- наличные деньги и банковские карты;
- билеты и подтверждение брони в отеле; да, сейчас все оформляется и хранится в электронном формате, но многим спокойнее, когда на руках имеется распечатанный вариант;
- водительское удостоверение; даже если не планируете в отпуске садиться за руль, все равно возьмите права на случай спонтанного решения осмотреть окрестности на машине;
- копии основных документов; на всякий случай сделайте копии и сканы всех паспортов, свидетельств о рождении и медицинских полисов.
Все документы сложите в одну папку, желательно непромокаемую, и всегда держите под рукой.
Собираем аптечку для поездки на море
Кто-то скажет, что все можно купить в местной аптеке, если возникнет такая необходимость. Позволим себе не согласиться. Во-первых, наличие аптеки и разнообразие представленного ассортимента сильно зависит от места, в котором вам предстоит отдыхать. Условно говоря, в Адлере проблем возникнуть действительно не должно, а вот любителям дикого отдыха может прийтись нелегко — в палатке где-нибудь на Алтае. Во-вторых, никто не застрахован от того, что в пути прихватит живот или разболится голова, поэтому лучше не рисковать и все предусмотреть заранее.
Даже если вы едете вовсе не в Сочи, а в родное Простоквашино, медикаменты все равно брать с собой нужно, а список лекарств будет выглядеть примерно одинаково:
- жаропонижающие для себя и детей (на основе ибупрофена и парацетамола, по одному виду каждого);
- препараты, облегчающие симптомы ОРВИ;
- спазмолитики;
- лекарства от пищевых отравлений;
- средства от запоров;
- обезболивающие;
- антигистаминные;
- глазные капли на случай конъюнктивита;
- физраствор или аптечные солевые растворы для промывания носа;
- сосудосуживающие капли от насморка;
- спрей-антисептик;
- любая мазь для заживления ран;
- препараты против укачивания в транспорте;
- сердечные препараты;
- нашатырь;
- йод, зеленка;
- стерильный бинт;
- стерильные марлевые салфетки;
- эластичный бинт;
- вата;
- препараты для индивидуального приема, назначенные лечащим врачом.
Косметика и средства личной гигиены
Размышляя о том, что взять с собой в отпуск, этому пункту женщины наверняка уделят особо пристальное внимание. Конечно, у каждой прекрасной дамы список баночек и флакончиков, без которых нельзя обойтись, будет свой, но все же дадим несколько общих рекомендаций.
- Постарайтесь удержаться от соблазна взять с собой абсолютно весь имеющийся арсенал косметики. Ограничьтесь тем, что действительно нужно. К примеру, увлажняющим кремом для сухой кожи и лосьоном для проблемной и склонной к воспалениям.
- Постарайтесь найти мини-версии любимых средств по уходу за лицом и телом, они не займут много места в чемодане, а обратно их и вовсе можно не забирать.
- Важно! Имейте в виду, что в ручную кладь можно брать только те косметические средства и духи, которые упакованы в емкости, объемом не более 100 мл! Сложите их все в один закрывающийся пакет.
В поездке могут пригодиться следующие вещи:
- бритвенный станок со сменным лезвием (лучше положить в багаж, а не в ручную кладь);
- лосьон для и после бритья;
- маникюрный набор;
- антиперспирант;
- зубная щетка и паста (берите тюбик поменьше или заканчивающийся);
- зубная нить, если пользуетесь;
- расческа;
- ватные палочки, шарики, диски — смотря чем привыкли пользоваться в повседневной жизни;
- салфетки (влажные и обычные);
- антисептик для рук в виде геля или спрея;
- средство для снятия макияжа;
- увлажняющий крем; идеальный вариант — взять одну банку универсального средства на все случаи жизни, а не набирать миллион баночек для каждого отдельно взятого участка кожи;
- солнцезащитные средства; как правило, найти их на курорте — не проблема, но учтите, что там они могут стоить дороже, чем дома;
- репелленты, особенно если отдыхать будете в средней полосе; в этой «войне» все средства хороши, поэтому берите все — от спреев до специальных браслетов и фумигаторов;
- декоративная косметика; постарайтесь не увлекаться: излишне броский макияж на отдыхе, особенно в жару, выглядит нелепо даже на вечернем променаде; накраситься поярче можно для похода в ночной клуб, но и для этого случая вполне достаточно туши для ресниц, помады и палетки теней для век; все остальное для вашей красоты сделают солнце, свежий воздух, отдых и здоровый сон;
- средства личной гигиены для женщин;
- все для душа: гель, шампунь, мочалка, мыло; многие отели предлагают своим гостям мини-версии, но подходят они далеко не всем и похвастаться высоким качеством вряд ли могут.
Что пригодится из техники
Ежедневно нас окружает такое количество различных гаджетов, что представить себе жизнь без них довольно сложно, даже если речь идет о двухнедельном отдыхе. В общем и целом современные смартфоны настолько многофункциональны, что вполне можно ограничиться только этим предметом, оставив дома фотоаппарат, планшет, ноутбук и электронную книгу. Однако потребности у всех разные — не каждый может забыть о работе даже в отпуске, поэтому представляем универсальный список, а вы сами расширяйте или сужайте его по своему усмотрению.
- Зарядное устройство — без него точно не обойтись. Если берете с собой несколько единиц техники, позаботьтесь о подходящей зарядке для каждой.
- Внешний аккумулятор. Телефон сегодня — это целый компьютер с множеством функций, которые довольно быстро разряжают аккумулятор. Чтобы в самый неподходящий момент не остаться без связи, прихватите с собой power bank, который выручит в трудную минуту.
- Ноутбук. Не всем удается полностью расслабиться даже на морском побережье и не всегда можно ограничиться лишь перепиской с коллегами в мессенджерах, поэтому без портативного компьютера не обойтись, если ваша работа подразумевает постоянную вовлеченность в процесс.
- Фотоаппарат. Пригодится, если вы увлекаетесь фотографией на профессиональном уровне или камера вашего телефона не слишком хороша.
- Монопод для селфи. Жизненно необходимой эту штуковину, конечно, не назовешь, но многие любители автопортретов признаются, что без нее как без рук.
- Наушники. Удобнее беспроводные.
- Утюг. В магазинах бытовой техники продаются дорожные версии. Стоят они недорого и не занимают много места в чемодане, но здорово выручат, если вдруг в отеле не организовали место для глажки.
- Фен. Заранее свяжитесь с гостиницей и узнайте, есть ли в номерах фены. Если нет, лучше прихватить свой. Если путешествуете довольно часто, есть смысл купить компактный вариант.
- Приборы для здоровья. Сюда относятся тонометры, электрические термометры, ингаляторы и другие аппараты, необходимые для контроля за состоянием организма и возможного лечения.
Что взять из одежды
Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, куда именно вы планируете отправиться на отдых. На море — один гардероб, в походе в горах — другой. Так что здесь все зависит от индивидуальных потребностей человека. Одним нравится переодеваться по несколько раз в день, другим достаточно иметь несколько чистых футболок и пару удобных кроссовок.
Тем не менее есть некоторые позиции, которые нужно взять с собой обязательно:
- нижнее белье, носки;
- теплая кофта/ветровка; даже если едете на море, непременно возьмите с собой хотя бы один теплый предмет одежды, поскольку вечера на побережье бывают прохладными: кардиган, толстовка на молнии с капюшоном, худи, джемпер или, например, ультралегкая куртка, которая сворачивается в рулон и хранится в небольшом мешочке;
- удобная обувь; новые туфли на шпильке, которые идеально подходят буквально ко всем вашим платьям, — это здорово, для них наверняка найдется место не только в вашем сердце, но и в чемодане, однако без удобных кроссовок или балеток не обойтись на экскурсиях или во время долгих прогулок;.
- Купальник/плавки могут пригодиться, даже если вы не планируете пляжный отдых — во многих гостиницах или неподалеку от них есть бассейны; вам, возможно, захочется поплавать;
- головной убор для защиты от палящего южного солнца — практически незаменимый предмет в жару;
- пляжная обувь;
- любимая пижама позволит чувствовать себя везде как дома;
- зонт, а еще лучше — дождевик, он занимает меньше места и оставляет руки свободными;
- аксессуары; не набирайте много: тщательно проанализируйте свой гардероб и заранее продумайте возможные комбинации; то же относится к мужским ремням: берите те, что подходят к брюкам, которые вы взяли с собой на отдых; согласитесь, кожаный ремень в классическом стиле отлично сочетается с костюмом, но будет смотреться нелепо с легкими брюками из льна;
- тапочки: во многих гостиницах есть одноразовые варианты для гостей, но они не всегда удобны; в своих совершенно точно уютнее;
- маленькая сумочка или компактный рюкзак для экскурсий и прогулок;
- пляжная сумка — не в пакете же носить полотенца, солнцезащитный крем и прочие необходимые на пляже вещи.
Что взять с собой, если едете в отпуск с ребенком
Эта тема столь обширна, что вполне могла бы стать отдельной статьей, но мы постараемся уложиться в рамки этого материала. Тут наибольшее значение имеет возраст ребенка, который едет с вами на отдых. Младенцу больше всего нужны подгузники и мама, трехлетнему непоседе не обойтись без различных развлекаловок в дорогу, чтобы не свести с ума родителей и попутчиков, а подросток будет рад планшету и беспроводным наушникам.
Мы спросили у родителей детей разных возрастов, что они обычно берут с собой в отпуск, на основании их ответов составили список.
- Документы прежде всего! Свидетельство о рождении, детский загранпаспорт, полис ОМС, разрешение на выезд (если ребенок едет без родителей) положите в папку вместе с остальными документами и держите всегда при себе.
- Лекарства. Более всего на летнем отдыхе востребованы жаропонижающие, средства против пищевых отравлений, мази от солнечных ожогов на основе пантенола и антигистаминные препараты. Совсем крохам пригодится гель, облегчающий боль при прорезывании зубов и прорезыватель. Разумеется, никто не отменял разбитые коленки и стертые ноги, поэтому не забудьте про пластыри и зеленку.
- Средства личной гигиены. Конечно, на большинстве курортов в продаже найдутся и зубные щетки, и пасты, и детское мыло, но в случае с самыми маленькими путешественниками лучше не рисковать и привезти из дома всю привычную косметику для ухода за крохой, включая тальки, кремы и шампуни.
- Подгузники. Обычные повседневные и для плавания, которые помогут избежать конфузов при купании в бассейне.
- Влажные салфетки совершенно точно необходимо взять в отпуск, независимо от того, куда вы едете и на чем планируете добираться — на машине, поезде или самолете.
- Одноразовые пеленки незаменимы в дороге, когда нужно переодеть или покормить малыша.
- Удобная повседневная одежда с запасом — детям свойственно пачкаться во время игр или еды, а заниматься постоянной стиркой в отпуске — сомнительное удовольствие.
- Запасной комплект одежды в дорогу. Положите вещи в ручную кладь, чтобы были всегда под рукой. Дополнительные штанишки и футболка выручат и в случае, если основной багаж потеряется. Для совсем маленьких детей положите туда же несколько подгузников.
- Удобная обувь без завязок, которую легко надевать и снимать.
- Пляжная обувь.
- Тапочки.
- Панама, платочек, шляпка или бейсболка — любой головной убор для защиты от палящего солнца.
- Дождевик/ветровка/куртка.
- Пижама.
- Купальник/плавки. Лучше несколько штук сразу, чтобы можно было переодеть после купания.
- Нижнее белье, носки, колготки. По количеству дней отдыха, но можно и больше. Бывает, что детей приходится переодевать несколько раз в день.
- Любимая игрушка. Например, та, с которой ребенок привык спать, — чтобы быстрее освоиться в незнакомом месте. Если младенец сосет пустышку, то не забудьте и ее.
- Солнцезащитный крем для детей.
- Детское питание, смесь. Не факт, что там, где вы будете отдыхать, продается именно та еда, к которой привык ваш малыш, а резкая смена питания в сочетании с акклиматизацией может не лучшим образом отразиться на самочувствии и здоровье ребенка.
- Перекус. Любимый фрукт или печенье скрасят время в пути.
- Развлечения. Книжки, раскраски и настольные игры помогут легче перенести утомительную дорогу.
- Формочки, ведерки и прочие приспособления для игр с песком можно взять с собой, но проще купить на месте.