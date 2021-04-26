Не за горами долгожданная пора отпусков, и, хотя возможности для путешествий сейчас по понятным причинам несколько ограничены, российские курорты с распростертыми объятиями ждут в гости многочисленных туристов.

Итак, билеты куплены, гостиница забронирована, до отъезда остаются считанные дни, а голова отказывается работать, будучи в предвкушении законного отпуска. В этой радостной суматохе легко растеряться и забыть что-нибудь важное. Чтобы этого не произошло, большинство людей заранее задаются вопросом, что взять на отдых, и составляют список вещей в отпуск. Мы решили не оставаться в стороне и составили свой чек-лист самого необходимого.

Для вашего удобства мы разделили все позиции по тематическим группам, чтобы было легче ориентироваться, собирая чемодан в дорогу. Сверяйтесь, добавляйте что-то свое или, наоборот, убирайте лишнее, в общем, пользуйтесь на здоровье!

Федеральное агентство новостей /

Собираемся в дорогу правильно: советы бывалых путешественников

Собираясь в поездку, счастливые отпускники, с одной стороны, опасаются оставить дома что-то нужное, без чего будет сложно обойтись в дороге или непосредственно на курорте, а с другой — изо всех сил стараются не набрать лишнего, чтобы не перегружать чемодан. Неподъемная сумка — настоящая головная боль для туриста: ее тяжело нести, вещи внутри набиты битком, а найти нужную в конкретный момент становится задачей практически невыполнимой. А еще такая запасливость зачастую влетает в копеечку, поскольку за перегруз в аэропорту приходится доплачивать.

Мы собрали советы от опытных путешественников, которые должны помочь соблюсти баланс и сделать отдых максимально комфортным.

Составьте максимально точный и подробный список. На время переключите внимание на что-то другое, а затем вернитесь к написанному и вычеркните лишнее (оно наверняка будет). Не складывайте вещи сразу в чемодан, а разложите перед собой и подумайте еще раз, точно ли вам нужно брать в поездку на море на десять дней пять шерстяных кардиганов или можно обойтись одной легкой ветровкой. Заранее определитесь, в чем поедете. Если на улице не слишком жарко, припасенную на случай непогоды теплую кофту лучше надеть на себя, чтобы она не занимала место в дорожной сумке. Выделите отдельную небольшую сумку для самого необходимого. Положите в нее документы, технику, зарядное устройство, влажные салфетки, запасную футболку, защитные маски (а куда деваться, время такое), антисептик для рук — в общем, все, что может потребоваться здесь и сейчас. Следите, чтобы по габаритам она подходила для ручной клади — если багаж потеряют, у вас будет при себе необходимый минимум. Если летите с ребенком, обязательно возьмите ему комплект сменной одежды. После того как все лишнее отсортировано, а жизненно необходимое уложено отдельно, можно приступать к сборам основного чемодана. Обувь кладите на дно, засунув внутрь свернутые носки. В оставшееся свободное пространство положите что-то немнущееся или не требующее глажки. Практически любые вещи занимают меньше пространства, будучи свернутыми в тугие рулоны. Предметы одежды, которые нельзя свернуть валиком, сложите наподобие конверта, положив внутрь твердую основу. Чем плотнее уложены вещи, тем меньше они мнутся. Проверьте, чтобы в ручной клади не оказалось ничего запрещенного (под запретом, например, маникюрные принадлежности и жидкости во таре, объем которой превышает 100 мл).

Федеральное агентство новостей /

Какие документы взять в отпуск

Документы — это именно то жизненно важное, что забывать никак нельзя. Не взять в отпуск любимое платье, купленное специально для этих целей, безусловно, беда для каждой женщины, но это горе поправимо. А вот забытый дома паспорт ставит под угрозу все мероприятие. Поэтому первыми в нашем списке стоят именно необходимые документы. Итак, проверяйте:

паспорт: российский — для поездок по стране или загран — для выездов за рубеж;

детские документы; свидетельство о рождении или паспорт для подростков старше 14 лет, детский загранпаспорт;

полисы обязательного медицинского страхования для всей семьи; даже если в смартфоне хранятся копии или сканы, лучше иметь их оригиналы;

наличные деньги и банковские карты;

билеты и подтверждение брони в отеле; да, сейчас все оформляется и хранится в электронном формате, но многим спокойнее, когда на руках имеется распечатанный вариант;

водительское удостоверение; даже если не планируете в отпуске садиться за руль, все равно возьмите права на случай спонтанного решения осмотреть окрестности на машине;

копии основных документов; на всякий случай сделайте копии и сканы всех паспортов, свидетельств о рождении и медицинских полисов.

Все документы сложите в одну папку, желательно непромокаемую, и всегда держите под рукой.

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Собираем аптечку для поездки на море

Кто-то скажет, что все можно купить в местной аптеке, если возникнет такая необходимость. Позволим себе не согласиться. Во-первых, наличие аптеки и разнообразие представленного ассортимента сильно зависит от места, в котором вам предстоит отдыхать. Условно говоря, в Адлере проблем возникнуть действительно не должно, а вот любителям дикого отдыха может прийтись нелегко — в палатке где-нибудь на Алтае. Во-вторых, никто не застрахован от того, что в пути прихватит живот или разболится голова, поэтому лучше не рисковать и все предусмотреть заранее.

Даже если вы едете вовсе не в Сочи, а в родное Простоквашино, медикаменты все равно брать с собой нужно, а список лекарств будет выглядеть примерно одинаково:

жаропонижающие для себя и детей (на основе ибупрофена и парацетамола, по одному виду каждого);

препараты, облегчающие симптомы ОРВИ;

спазмолитики;

лекарства от пищевых отравлений;

средства от запоров;

обезболивающие;

антигистаминные;

глазные капли на случай конъюнктивита;

физраствор или аптечные солевые растворы для промывания носа;

сосудосуживающие капли от насморка;

спрей-антисептик;

любая мазь для заживления ран;

препараты против укачивания в транспорте;

сердечные препараты;

нашатырь;

йод, зеленка;

стерильный бинт;

стерильные марлевые салфетки;

эластичный бинт;

вата;

препараты для индивидуального приема, назначенные лечащим врачом.

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Косметика и средства личной гигиены

Размышляя о том, что взять с собой в отпуск, этому пункту женщины наверняка уделят особо пристальное внимание. Конечно, у каждой прекрасной дамы список баночек и флакончиков, без которых нельзя обойтись, будет свой, но все же дадим несколько общих рекомендаций.

Постарайтесь удержаться от соблазна взять с собой абсолютно весь имеющийся арсенал косметики. Ограничьтесь тем, что действительно нужно. К примеру, увлажняющим кремом для сухой кожи и лосьоном для проблемной и склонной к воспалениям. Постарайтесь найти мини-версии любимых средств по уходу за лицом и телом, они не займут много места в чемодане, а обратно их и вовсе можно не забирать. Важно! Имейте в виду, что в ручную кладь можно брать только те косметические средства и духи, которые упакованы в емкости, объемом не более 100 мл! Сложите их все в один закрывающийся пакет.

В поездке могут пригодиться следующие вещи:

бритвенный станок со сменным лезвием (лучше положить в багаж, а не в ручную кладь);

лосьон для и после бритья;

маникюрный набор;

антиперспирант;

зубная щетка и паста (берите тюбик поменьше или заканчивающийся);

зубная нить, если пользуетесь;

расческа;

ватные палочки, шарики, диски — смотря чем привыкли пользоваться в повседневной жизни;

салфетки (влажные и обычные);

антисептик для рук в виде геля или спрея;

средство для снятия макияжа;

увлажняющий крем; идеальный вариант — взять одну банку универсального средства на все случаи жизни, а не набирать миллион баночек для каждого отдельно взятого участка кожи;

солнцезащитные средства; как правило, найти их на курорте — не проблема, но учтите, что там они могут стоить дороже, чем дома;

репелленты, особенно если отдыхать будете в средней полосе; в этой «войне» все средства хороши, поэтому берите все — от спреев до специальных браслетов и фумигаторов;

декоративная косметика; постарайтесь не увлекаться: излишне броский макияж на отдыхе, особенно в жару, выглядит нелепо даже на вечернем променаде; накраситься поярче можно для похода в ночной клуб, но и для этого случая вполне достаточно туши для ресниц, помады и палетки теней для век; все остальное для вашей красоты сделают солнце, свежий воздух, отдых и здоровый сон;

средства личной гигиены для женщин;

все для душа: гель, шампунь, мочалка, мыло; многие отели предлагают своим гостям мини-версии, но подходят они далеко не всем и похвастаться высоким качеством вряд ли могут.

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Что пригодится из техники

Ежедневно нас окружает такое количество различных гаджетов, что представить себе жизнь без них довольно сложно, даже если речь идет о двухнедельном отдыхе. В общем и целом современные смартфоны настолько многофункциональны, что вполне можно ограничиться только этим предметом, оставив дома фотоаппарат, планшет, ноутбук и электронную книгу. Однако потребности у всех разные — не каждый может забыть о работе даже в отпуске, поэтому представляем универсальный список, а вы сами расширяйте или сужайте его по своему усмотрению.

Зарядное устройство — без него точно не обойтись. Если берете с собой несколько единиц техники, позаботьтесь о подходящей зарядке для каждой. Внешний аккумулятор. Телефон сегодня — это целый компьютер с множеством функций, которые довольно быстро разряжают аккумулятор. Чтобы в самый неподходящий момент не остаться без связи, прихватите с собой power bank, который выручит в трудную минуту. Ноутбук. Не всем удается полностью расслабиться даже на морском побережье и не всегда можно ограничиться лишь перепиской с коллегами в мессенджерах, поэтому без портативного компьютера не обойтись, если ваша работа подразумевает постоянную вовлеченность в процесс. Фотоаппарат. Пригодится, если вы увлекаетесь фотографией на профессиональном уровне или камера вашего телефона не слишком хороша. Монопод для селфи. Жизненно необходимой эту штуковину, конечно, не назовешь, но многие любители автопортретов признаются, что без нее как без рук. Наушники. Удобнее беспроводные. Утюг. В магазинах бытовой техники продаются дорожные версии. Стоят они недорого и не занимают много места в чемодане, но здорово выручат, если вдруг в отеле не организовали место для глажки. Фен. Заранее свяжитесь с гостиницей и узнайте, есть ли в номерах фены. Если нет, лучше прихватить свой. Если путешествуете довольно часто, есть смысл купить компактный вариант. Приборы для здоровья. Сюда относятся тонометры, электрические термометры, ингаляторы и другие аппараты, необходимые для контроля за состоянием организма и возможного лечения.

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Что взять из одежды

Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, куда именно вы планируете отправиться на отдых. На море — один гардероб, в походе в горах — другой. Так что здесь все зависит от индивидуальных потребностей человека. Одним нравится переодеваться по несколько раз в день, другим достаточно иметь несколько чистых футболок и пару удобных кроссовок.

Тем не менее есть некоторые позиции, которые нужно взять с собой обязательно:

нижнее белье, носки;

теплая кофта/ветровка; даже если едете на море, непременно возьмите с собой хотя бы один теплый предмет одежды, поскольку вечера на побережье бывают прохладными: кардиган, толстовка на молнии с капюшоном, худи, джемпер или, например, ультралегкая куртка, которая сворачивается в рулон и хранится в небольшом мешочке;

удобная обувь; новые туфли на шпильке, которые идеально подходят буквально ко всем вашим платьям, — это здорово, для них наверняка найдется место не только в вашем сердце, но и в чемодане, однако без удобных кроссовок или балеток не обойтись на экскурсиях или во время долгих прогулок;.

Купальник/плавки могут пригодиться, даже если вы не планируете пляжный отдых — во многих гостиницах или неподалеку от них есть бассейны; вам, возможно, захочется поплавать;

головной убор для защиты от палящего южного солнца — практически незаменимый предмет в жару;

пляжная обувь;

любимая пижама позволит чувствовать себя везде как дома;

зонт, а еще лучше — дождевик, он занимает меньше места и оставляет руки свободными;

аксессуары; не набирайте много: тщательно проанализируйте свой гардероб и заранее продумайте возможные комбинации; то же относится к мужским ремням: берите те, что подходят к брюкам, которые вы взяли с собой на отдых; согласитесь, кожаный ремень в классическом стиле отлично сочетается с костюмом, но будет смотреться нелепо с легкими брюками из льна;

тапочки: во многих гостиницах есть одноразовые варианты для гостей, но они не всегда удобны; в своих совершенно точно уютнее;

маленькая сумочка или компактный рюкзак для экскурсий и прогулок;

пляжная сумка — не в пакете же носить полотенца, солнцезащитный крем и прочие необходимые на пляже вещи.

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Что взять с собой, если едете в отпуск с ребенком

Эта тема столь обширна, что вполне могла бы стать отдельной статьей, но мы постараемся уложиться в рамки этого материала. Тут наибольшее значение имеет возраст ребенка, который едет с вами на отдых. Младенцу больше всего нужны подгузники и мама, трехлетнему непоседе не обойтись без различных развлекаловок в дорогу, чтобы не свести с ума родителей и попутчиков, а подросток будет рад планшету и беспроводным наушникам.

Мы спросили у родителей детей разных возрастов, что они обычно берут с собой в отпуск, на основании их ответов составили список.

Документы прежде всего! Свидетельство о рождении, детский загранпаспорт, полис ОМС, разрешение на выезд (если ребенок едет без родителей) положите в папку вместе с остальными документами и держите всегда при себе. Лекарства. Более всего на летнем отдыхе востребованы жаропонижающие, средства против пищевых отравлений, мази от солнечных ожогов на основе пантенола и антигистаминные препараты. Совсем крохам пригодится гель, облегчающий боль при прорезывании зубов и прорезыватель. Разумеется, никто не отменял разбитые коленки и стертые ноги, поэтому не забудьте про пластыри и зеленку. Средства личной гигиены. Конечно, на большинстве курортов в продаже найдутся и зубные щетки, и пасты, и детское мыло, но в случае с самыми маленькими путешественниками лучше не рисковать и привезти из дома всю привычную косметику для ухода за крохой, включая тальки, кремы и шампуни. Подгузники. Обычные повседневные и для плавания, которые помогут избежать конфузов при купании в бассейне. Влажные салфетки совершенно точно необходимо взять в отпуск, независимо от того, куда вы едете и на чем планируете добираться — на машине, поезде или самолете. Одноразовые пеленки незаменимы в дороге, когда нужно переодеть или покормить малыша. Удобная повседневная одежда с запасом — детям свойственно пачкаться во время игр или еды, а заниматься постоянной стиркой в отпуске — сомнительное удовольствие. Запасной комплект одежды в дорогу. Положите вещи в ручную кладь, чтобы были всегда под рукой. Дополнительные штанишки и футболка выручат и в случае, если основной багаж потеряется. Для совсем маленьких детей положите туда же несколько подгузников. Удобная обувь без завязок, которую легко надевать и снимать. Пляжная обувь. Тапочки. Панама, платочек, шляпка или бейсболка — любой головной убор для защиты от палящего солнца. Дождевик/ветровка/куртка. Пижама. Купальник/плавки. Лучше несколько штук сразу, чтобы можно было переодеть после купания. Нижнее белье, носки, колготки. По количеству дней отдыха, но можно и больше. Бывает, что детей приходится переодевать несколько раз в день. Любимая игрушка. Например, та, с которой ребенок привык спать, — чтобы быстрее освоиться в незнакомом месте. Если младенец сосет пустышку, то не забудьте и ее. Солнцезащитный крем для детей. Детское питание, смесь. Не факт, что там, где вы будете отдыхать, продается именно та еда, к которой привык ваш малыш, а резкая смена питания в сочетании с акклиматизацией может не лучшим образом отразиться на самочувствии и здоровье ребенка. Перекус. Любимый фрукт или печенье скрасят время в пути. Развлечения. Книжки, раскраски и настольные игры помогут легче перенести утомительную дорогу. Формочки, ведерки и прочие приспособления для игр с песком можно взять с собой, но проще купить на месте.