Психолог рассказала, как взрослым детям найти общий язык со своими родителями

Проблема взаимоотношений взрослых детей и их родителей довольно распространена. Порой она перерастает в настоящие конфликты, которые лишь усугубляют, гиперболизируют проблемы, масштабируя ее до колоссальных размеров. Результат — испорченные отношения и долговечное чувство вины. Об этом в комментарии ФАН рассказала психолог Анна Неги.

«В качестве реальных примеров приведу несколько, которые имеют место не только в практике психолога, но и в обыденной жизненной обстановке. «Мама, я давно выросла! Я руководитель большой компании, у меня дети свои...» — кричит, обижаясь на маму женщина 40 лет в ответ на то, что мама не разрешает ей поехать отдыхать куда-то за границу, потому что «везде сейчас неспокойно». В итоге женщина, конечно, едет отдыхать, но с боем, испорченными нервами, доказывая, что она уже «взрослая и имеет права на свои решения». Да и дело было, возможно, не в поездке, а в том, что мама боится или не хочет оставаться одна», — пояснила психолог.

Еще один пример: мужчине немного за 30, молодая жена. Они тоже очень хотят куда-нибудь отправиться отдохнуть, с трудом выкроив немного отпускных дней. Отдохнуть хотят только вдвоем. Но почему-то оба оказываются в эти дни на даче, потому что папе (отцу мужчины) надо помочь именно сейчас.

«Мы сколько угодно можем кричать нашим любимым и любящим (часто не без элементов собственничества) родителям о том, что мы выросли. Однако это бесполезно. Признак взрослости — это взрослые поступки, самостоятельные принятия решений и ответственность за свою жизнь. Тогда в ответ на беспокойство мамы мы его принимаем, сочувствуем (безусловно, она имеет право на свои чувства). Говорим, что все будет хорошо, недолго «работая» с ее тревогой (не в ущерб своим делам и проектам). И просто летим по своим делам, как и планировали, без особых объяснений и уговоров. Просто летим, не испытывая при этом чувство вины. Это сепарация. Это взрослость», — добавила Анна Негги.

Из личного архива - Анна Неги /

В случае второго примера, заметила психолог, папе предлагаем помочь на даче в удобное всем время, заранее согласовав со своей женой (потому что теперь это ваша семья и на вас лежит ответственность). Если помощь требуется чаще, тогда в идеале можно рассмотреть вариант услуг помощников для своего отца.

«Все это опять-таки проделываем без чувства вины, но с пониманием и принятием родительских чувств. Ни в коем случае нельзя отвергать эту помощь и заботу, какая бы она ни была назойливой. Старайтесь завуалировать свои эмоции и принимать родительские переживания с благодарностью, но с наличием собственной инициативы. И только поступив таким образом множество раз (приняв решения и реализовав их, не оправдываясь или прося), мы показываем родителям, что — да, мы все-таки выросли. И они это примут рано или поздно. Это касательно взрослости и зрелости», — рассказала Анна Негги.

Психолог рекомендует избегать распространенной позиции: «Мама, ну как же ты не понимаешь?!» Это проявления все еще детской зависимости и симбиоза.

Не пренебрегайте этими основными рекомендациями и вы сможете перестроить взаимоотношения с родителями, вывести их на новый уровень, сохранив теплоту семейных отношений и не задеть ничьи чувства. Это очень разумный и эффективный ход.