Украинцы оценили важность переговоров Зеленского и Путина

Киев, 26 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявили жители Киева в ходе соцопроса местного интернет-издания.

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе и обсудить отношения между странами. В свою очередь российский президент сообщил, что переговоры лучше провести в Москве. Глава Украины не согласился с такой идеей и отказался посещать РФ.

Ни одна из сторон не спешит принимать приглашение и диктует свои условия. Однако Зеленскому важно договориться с Путиным, считают жители Украины. В ходе социологического опроса выяснилось, насколько важна эта встреча и стоит ли Зеленскому отправляться в Москву.

«Нет, я думаю, лучше на нейтральной стороне встречаться. Не на Украине, не в России. В Белоруссии уже не получилось. Может, в Польше? Стран есть много. В Москве Зеленскому будет сложно, психологически он не сможет», — уверен один украинец.

«Конечно, должен (поехать в Москву. — Прим. ред.). Чтобы они договорились о мире в Донбассе и вообще улучшили отношения с Россией. Я за хорошие отношения с Россией», — сообщила другая жительница Киева.

«Наверное, нет. Потому что он ничтожество. Что ему делать в Москве? Он паяц, клоун. Это все шоу Зеленский пытается сделать, а Путин его пытается поставить на место», — сказал еще один опрошенный.

Некоторые из украинцев не верят в результативность встречи Зеленского и Путина, так как уверены, что Россия будет договариваться о решении ситуации в Донбассе с Западом.

Накануне подробнее о том, почему Зеленский боится ехать в Москву, рассказал бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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