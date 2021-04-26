Свыше 50 человек пострадали в перестрелке между хуситами и военными в Йемене

Мариб, 26 апреля. В йеменской провинции Мариб хуситы устроили продолжительную перестрелку с военными. В результате стычки пострадал 51 человек.

По данным агентства «Синьхуа», инцидент произошел в одноименном административном центре провинции Мариб и продолжается до сих пор. Анонимный военный источник сообщил журналистам, что за сутки в перестрелке пострадал один генерал-майор, 23 военнослужащих. Повстанцы потеряли 27 бойцов, но смогли закрепиться на ключевых позициях на западе города.

В провинции Мариб находится штаб международной коалиции и нефтедобывающие вышки. С января здесь разворачиваются ожесточенные перестрелки между войсками и хуситами. В затяжных боестолкновениях пострадало свыше 1000 человек, 3000 семей покинули дома из-за продолжающихся боевых действий.

Формирования хуситов захватили столицу Йемена и юг страны в 2014 году. Йеменская армия с поддержкой Саудовской Аравии с 2015 года развернула операцию под названием «Буря решимости» против повстанцев. В 2018 году власти Йемена пошли на перемирие с хуситами, но в конце 2020-го огневые провокации возобновились.

В начале апреля связанная с хуситами бандгруппа напала на лагерь беженцев на юге провинции Ибб. Злоумышленники прибыли в лагерь рано утром, после чего стали сносить и поджигать палатки вместе с находящимися внутри спящими людьми.

Ранее сайт 360.tv.ru сообщил, что в США в аэропорту были задержаны двое граждан Йемена. Оба арестованных были внесены в список лиц, подозреваемых ФБР в пособничестве террористам.