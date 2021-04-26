Мертвых супругов обнаружили в перевернутой «Ниве» на Алтае

Горно-Алтайск, 26 апреля. Сотрудники полиции начали проверку по факту гибели двух местных жителей во время переправы через реку в Кош-Агачском районе.

Сообщение о найденном в реке Бар-Бургазы автомобиле ВАЗ-2121 поступило в диспетчерскую службу накануне. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в салоне авто трупы мужчины и женщины, сообщает пресс-служба МВД по региону. Позже выяснилось, что погибшие являлись супругами.

По предварительным данным, водитель, направляясь из села Кокоря, решил сократить путь через реку. Во время переправы «Нива» опрокинулась, находившиеся в салоне супруги скончались от полученных травм. Выяснение обстоятельств аварии продолжается.

Instagram-модели погибли в аварии в Приморье, сообщал сайт 360tv.ru. Иномарка, в которой находились девушки, вылетела с моста и упала в реку.